10 мая 2024

Челябинский депутат ЗСО варила кашу на фронте. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание Олега Гербера председателем Законодательного Собрания. Челябинск , мухометьярова ольга
Мухометьярова рассказала, что поездка была подготовлена Батальоном отважных женщин Фото:
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Депутат заксобрания Ольга Мухометьярова готовила кашу на территории СВО, а также привезла вместе с гумгрузом пасхальные подарки. Об этом она рассказала, вернувшись с тринадцатой поездки в зону спецоперации, в своем аккаунте в соцсети.

«Кашеварила и жарила гренки. Везунчикам удалось отведать мои каши из пяти злаков и рисовую, рыбный супчик, омлет и фирменные гренки. Двум подразделениям привезли пасхальные пряники и куличики из Челябинска», — написала Ольга Мухометьярова на своей странице «ВКонтакте».

Мухометьярова рассказала, что подарки вручила семи подразделениям военнослужащих, а также бойцам из Горловки. Вместе с волонтерами она передала военным автомобиль «УАЗ», радиостанции, бензопилы, саперные лопаты, генераторы, одежду, медикаменты.

В Ясиноватой депутат встретилась с представителями администраций Златоуста и Верхнего Уфалея, которые также недавно побывали в зоне СВО с гуманитарной миссией. Ранее URA.RU сообщало, что 23 февраля Мухометьярова встретила на фронте, передав бойцам СВО 20 коробок с лекарствами.

Для депутата ЗСО Ольги Мухометьяровой нынешняя поездка в зону СВО стала тринадцатой
Для депутата ЗСО Ольги Мухометьяровой нынешняя поездка в зону СВО стала тринадцатой

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Депутат заксобрания Ольга Мухометьярова готовила кашу на территории СВО, а также привезла вместе с гумгрузом пасхальные подарки. Об этом она рассказала, вернувшись с тринадцатой поездки в зону спецоперации, в своем аккаунте в соцсети. «Кашеварила и жарила гренки. Везунчикам удалось отведать мои каши из пяти злаков и рисовую, рыбный супчик, омлет и фирменные гренки. Двум подразделениям привезли пасхальные пряники и куличики из Челябинска», — написала Ольга Мухометьярова на своей странице «ВКонтакте». Мухометьярова рассказала, что подарки вручила семи подразделениям военнослужащих, а также бойцам из Горловки. Вместе с волонтерами она передала военным автомобиль «УАЗ», радиостанции, бензопилы, саперные лопаты, генераторы, одежду, медикаменты. В Ясиноватой депутат встретилась с представителями администраций Златоуста и Верхнего Уфалея, которые также недавно побывали в зоне СВО с гуманитарной миссией. Ранее URA.RU сообщало, что 23 февраля Мухометьярова встретила на фронте, передав бойцам СВО 20 коробок с лекарствами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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