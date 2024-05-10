Мухометьярова рассказала, что поездка была подготовлена Батальоном отважных женщин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат заксобрания Ольга Мухометьярова готовила кашу на территории СВО, а также привезла вместе с гумгрузом пасхальные подарки. Об этом она рассказала, вернувшись с тринадцатой поездки в зону спецоперации, в своем аккаунте в соцсети.

«Кашеварила и жарила гренки. Везунчикам удалось отведать мои каши из пяти злаков и рисовую, рыбный супчик, омлет и фирменные гренки. Двум подразделениям привезли пасхальные пряники и куличики из Челябинска», — написала Ольга Мухометьярова на своей странице «ВКонтакте».

Мухометьярова рассказала, что подарки вручила семи подразделениям военнослужащих, а также бойцам из Горловки. Вместе с волонтерами она передала военным автомобиль «УАЗ», радиостанции, бензопилы, саперные лопаты, генераторы, одежду, медикаменты.

В Ясиноватой депутат встретилась с представителями администраций Златоуста и Верхнего Уфалея, которые также недавно побывали в зоне СВО с гуманитарной миссией. Ранее URA.RU сообщало, что 23 февраля Мухометьярова встретила на фронте, передав бойцам СВО 20 коробок с лекарствами.

Для депутата ЗСО Ольги Мухометьяровой нынешняя поездка в зону СВО стала тринадцатой Фото из аккаунта О. Мухометьяровой «ВКонтакте», vk.com