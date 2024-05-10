Депутат заксобрания Ольга Мухометьярова готовила кашу на территории СВО, а также привезла вместе с гумгрузом пасхальные подарки. Об этом она рассказала, вернувшись с тринадцатой поездки в зону спецоперации, в своем аккаунте в соцсети.
«Кашеварила и жарила гренки. Везунчикам удалось отведать мои каши из пяти злаков и рисовую, рыбный супчик, омлет и фирменные гренки. Двум подразделениям привезли пасхальные пряники и куличики из Челябинска», — написала Ольга Мухометьярова на своей странице «ВКонтакте».
Мухометьярова рассказала, что подарки вручила семи подразделениям военнослужащих, а также бойцам из Горловки. Вместе с волонтерами она передала военным автомобиль «УАЗ», радиостанции, бензопилы, саперные лопаты, генераторы, одежду, медикаменты.
В Ясиноватой депутат встретилась с представителями администраций Златоуста и Верхнего Уфалея, которые также недавно побывали в зоне СВО с гуманитарной миссией. Ранее URA.RU сообщало, что 23 февраля Мухометьярова встретила на фронте, передав бойцам СВО 20 коробок с лекарствами.
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