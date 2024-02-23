Ольга Мухометьярова в 11-й раз отправилась в командировку на СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова встретила День защитника Отечества 23 февраля на фронте. Она доставила на СВО 20 коробок с лекарствами и записала видео с передовой.

«Дорогие друзья! Я нахожусь у военнослужащих 12-й отдельной инженерной бригады», — так начинается видео, выложенное на странице депутата в соцсети «ВКонтакте». Далее свои поздравления высказали бойцы, а сама депутата поздравила всех российских мужчин.

Это уже одиннадцатая командировка Мухометьяровой на фронт с начала СВО. Она отвозила на передовую защитные тенты, миноискатели, шлемы и бронежилеты. В мае 2023 года во время очередной поездки в зону СВО депутат попала под артиллерийский обстрел.