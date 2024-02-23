23 февраля 2024

Челябинский депутат Мухометьярова встретила 23 февраля на фронте. Видео

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Избрание Олега Гербера председателем Законодательного Собрания. Челябинск , мухометьярова ольга
Ольга Мухометьярова в 11-й раз отправилась в командировку на СВО Фото:
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Депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова встретила День защитника Отечества 23 февраля на фронте. Она доставила на СВО 20 коробок с лекарствами и записала видео с передовой.

«Дорогие друзья! Я нахожусь у военнослужащих 12-й отдельной инженерной бригады», — так начинается видео, выложенное на странице депутата в соцсети «ВКонтакте». Далее свои поздравления высказали бойцы, а сама депутата поздравила всех российских мужчин.

Это уже одиннадцатая командировка Мухометьяровой на фронт с начала СВО. Она отвозила на передовую защитные тенты, миноискатели, шлемы и бронежилеты. В мае 2023 года во время очередной поездки в зону СВО депутат попала под артиллерийский обстрел.

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Депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова встретила День защитника Отечества 23 февраля на фронте. Она доставила на СВО 20 коробок с лекарствами и записала видео с передовой. «Дорогие друзья! Я нахожусь у военнослужащих 12-й отдельной инженерной бригады», — так начинается видео, выложенное на странице депутата в соцсети «ВКонтакте». Далее свои поздравления высказали бойцы, а сама депутата поздравила всех российских мужчин. Это уже одиннадцатая командировка Мухометьяровой на фронт с начала СВО. Она отвозила на передовую защитные тенты, миноискатели, шлемы и бронежилеты. В мае 2023 года во время очередной поездки в зону СВО депутат попала под артиллерийский обстрел.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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