Депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова встретила День защитника Отечества 23 февраля на фронте. Она доставила на СВО 20 коробок с лекарствами и записала видео с передовой.
«Дорогие друзья! Я нахожусь у военнослужащих 12-й отдельной инженерной бригады», — так начинается видео, выложенное на странице депутата в соцсети «ВКонтакте». Далее свои поздравления высказали бойцы, а сама депутата поздравила всех российских мужчин.
Это уже одиннадцатая командировка Мухометьяровой на фронт с начала СВО. Она отвозила на передовую защитные тенты, миноискатели, шлемы и бронежилеты. В мае 2023 года во время очередной поездки в зону СВО депутат попала под артиллерийский обстрел.
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