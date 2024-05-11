11 мая 2024

Пермские спасатели нашли в реке Вильва важную улику преступления. Фото

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Плотина на реке Чусовой. Свердловская область, Дегтярск, затопление, река чусовая, паводок
Водолазы в реке Вильва нашли орудие преступления (архивное фото) Фото:

Водолазы Пермской краевой службы спасения обнаружили в реке Вильва орудие преступления, с помощью которого, возможно, было совершено убийство. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства.

«Пермские спасатели выезжали по распоряжению краевого министра территориальной безопасности в Соликамский округ для поиска орудия преступления. В реке Вильва водолазы обнаружили ружье и патроны», — говорится в сообщении представителей региональной службы спасения.

Ружье является важной уликой в уголовном деле. Дело заведено Следственным комитетом РФ по Пермскому краю по статье «убийство», — уточняется на сайте службы спасения.

Водолазы нашли ружье и патроны в пермской реке Вильва
Водолазы нашли ружье и патроны в пермской реке Вильва
Фото:

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Водолазы Пермской краевой службы спасения обнаружили в реке Вильва орудие преступления, с помощью которого, возможно, было совершено убийство. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства. «Пермские спасатели выезжали по распоряжению краевого министра территориальной безопасности в Соликамский округ для поиска орудия преступления. В реке Вильва водолазы обнаружили ружье и патроны», — говорится в сообщении представителей региональной службы спасения. Ружье является важной уликой в уголовном деле. Дело заведено Следственным комитетом РФ по Пермскому краю по статье «убийство», — уточняется на сайте службы спасения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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