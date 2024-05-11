Водолазы Пермской краевой службы спасения обнаружили в реке Вильва орудие преступления, с помощью которого, возможно, было совершено убийство. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства.
«Пермские спасатели выезжали по распоряжению краевого министра территориальной безопасности в Соликамский округ для поиска орудия преступления. В реке Вильва водолазы обнаружили ружье и патроны», — говорится в сообщении представителей региональной службы спасения.
Ружье является важной уликой в уголовном деле. Дело заведено Следственным комитетом РФ по Пермскому краю по статье «убийство», — уточняется на сайте службы спасения.
Водолазы нашли ружье и патроны в пермской реке Вильва
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Водолазы Пермской краевой службы спасения обнаружили в реке Вильва орудие преступления, с помощью которого, возможно, было совершено убийство. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства. «Пермские спасатели выезжали по распоряжению краевого министра территориальной безопасности в Соликамский округ для поиска орудия преступления. В реке Вильва водолазы обнаружили ружье и патроны», — говорится в сообщении представителей региональной службы спасения. Ружье является важной уликой в уголовном деле. Дело заведено Следственным комитетом РФ по Пермскому краю по статье «убийство», — уточняется на сайте службы спасения.