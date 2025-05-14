Ветеран российской сцены, уральский бард Юрий Лоза, не в первый раз демонстрирует свое критическое отношение к поп-музыке в целом и к творчеству популярной екатеринбургской певицы Клавы Коки (Клавдия Высокова) в частности. Последнее высказывание прозвучало в интервью на YouTube-канале, где Лоза заявил о своем категорическом нежелании делить сцену с молодой исполнительницей.
«Я умею петь, а она нет. Как мы будем с ней работать? Не хочу я петь с ней, не хочу давать ей песен. Человек, который не умеет петь, ничего из себя не представляет. Зачем я буду выходить на сцену с Клавой Кокой? Я 55 лет на сцене, я заслужил право стоять на ней. Что сделала она? Ручками махала? Ну, махала ручками, стала популярной. Ребят, ну поймите, я не буду махать ручками вместе с ней, а она не будет петь песню „Плот“ просто по одной простой причине: я ей не дам», — заявил Лоза в интервью на YouTube-канале «Дом винтажной музыки».
Ранее Лоза заявил, что не намерен создавать музыкальные произведения для Коки. Композитор пояснил причины своего скептического отношения к ее творчеству. Он отметил, что, несмотря на широкую известность артистки, он не считает ее высококвалифицированным специалистом в музыкальной сфере. По мнению Лозы, востребованность певицы обусловлена прежде всего ее частым появлением в публичном пространстве.
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