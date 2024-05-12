Власти назвали новую дату избрания мэра в ХМАО

Отбор кандидатов на пост мэра Нефтеюганска пройдет 6 июня

Новый отбор кандидатов на пост главы Нефтеюганска назначен на 6 июня Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

Вторая попытка избрать главу Нефтеюганска состоится 6 июня. Информация размещена на странице думы города «Вконтакте».

«Новый конкурс по отбору кандидатур на должность главы Нефтеюганска состоится 6 июня 2024 года в 10.00 в малом зале городской администрации. Принимать документы от претендентов на вакантное место главы города будут с 17 по 31 мая включительно по адресу: 2 микрорайон, 25 дом, 308 кабинет», — указано в публикации.

В конкурсную комиссию войдут восемь членов. На местном уровне это будут спикер гордумы Марат Миннигулов, почетный гражданин Алексей Казаков, директор ООО «Гратус» Алла Гайсина и начальник ОУП гордумы Анастасия Хазипова (секретарь комиссии). Еще четверых кандидатов назначит губернатор Югры Наталья Комарова.

Ранее URA.RU писало о срыве первой процедуры избрания главы Нефтеюганска. Конкурсная комиссия забраковала всех пришедших на заседание на кандидатов, а большая часть претендентов не явилась на заседание.