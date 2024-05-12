12 мая 2024
11 мая 2024

Власти назвали новую дату избрания мэра в ХМАО

Отбор кандидатов на пост мэра Нефтеюганска пройдет 6 июня
© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтеюганск, разное, ХМАО, дума, администрация, нефтеюганск
Новый отбор кандидатов на пост главы Нефтеюганска назначен на 6 июня Фото:

Вторая попытка избрать главу Нефтеюганска состоится 6 июня. Информация размещена на странице думы города «Вконтакте».

«Новый конкурс по отбору кандидатур на должность главы Нефтеюганска состоится 6 июня 2024 года в 10.00 в малом зале городской администрации. Принимать документы от претендентов на вакантное место главы города будут с 17 по 31 мая включительно по адресу: 2 микрорайон, 25 дом, 308 кабинет», — указано в публикации.

В конкурсную комиссию войдут восемь членов. На местном уровне это будут спикер гордумы Марат Миннигулов, почетный гражданин Алексей Казаков, директор ООО «Гратус» Алла Гайсина и начальник ОУП гордумы Анастасия Хазипова (секретарь комиссии). Еще четверых кандидатов назначит губернатор Югры Наталья Комарова.

Ранее URA.RU писало о срыве первой процедуры избрания главы Нефтеюганска. Конкурсная комиссия забраковала всех пришедших на заседание на кандидатов, а большая часть претендентов не явилась на заседание.

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Вторая попытка избрать главу Нефтеюганска состоится 6 июня. Информация размещена на странице думы города «Вконтакте». «Новый конкурс по отбору кандидатур на должность главы Нефтеюганска состоится 6 июня 2024 года в 10.00 в малом зале городской администрации. Принимать документы от претендентов на вакантное место главы города будут с 17 по 31 мая включительно по адресу: 2 микрорайон, 25 дом, 308 кабинет», — указано в публикации. В конкурсную комиссию войдут восемь членов. На местном уровне это будут спикер гордумы Марат Миннигулов, почетный гражданин Алексей Казаков, директор ООО «Гратус» Алла Гайсина и начальник ОУП гордумы Анастасия Хазипова (секретарь комиссии). Еще четверых кандидатов назначит губернатор Югры Наталья Комарова. Ранее URA.RU писало о срыве первой процедуры избрания главы Нефтеюганска. Конкурсная комиссия забраковала всех пришедших на заседание на кандидатов, а большая часть претендентов не явилась на заседание.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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