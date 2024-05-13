Морозы в центре России привели к спросу на челябинские ягоды в Москве и Самаре

14 мая 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Заморозки в центре страны обеспечили челябинским садоводам спрос на ягоды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Морозы в центре России создали спрос на ягоды из Челябинской области со стороны производителей питания в Москве, Самаре и других городах. Как URA.RU сообщили участники рынка, покупатели готовы приобретать партии средним размером от 200 тонн. «После морозов в Центральной России к нам позвонили несколько компаний. Они готовы покупать по 200 тонн смородины, черной и красной. На связь вышли производители из Москвы и Самары, других регионов. По идее, нам надо обеспечить максимальную закладку удобрений, чтобы получить высокие урожаи. Однако субсидии на уход в 2024 году существенно снизили», — сообщила URA.RU управляющая «Григорьевскими садами» Ольга Сегаль. Заморозки в Челябинской области нанесли ущерб тем посадкам, которые начали цвести. Глава ассоциации «Овощи» Лидия Смирнова рассказала URA.RU, что 4—5 мая распустились яблони и груши, началось цветение вишни. Руководитель хозяйства «Ягодные сады» из Сосновского района Андрей Елохин заметил, что у некоторых садоводов пропало до 30-50% урожая. Проблемы коснулись также сливы. Однако клубнике ремонтантных сортов непогода не страшна: растения могут цвести повторно. Как заметил глава фермерского хозяйства «Агролайн» в Еткульском районе Игорь Тарасов, клубнике повезло: в основном цветение ее пока не началось, поэтому морозы прихватить не успели. Аграрий сообщил, что растения реагируют на морозы от 4-5 градусов ниже нуля. При одном-двух градусах мороза соцветия, являющиеся генеративными органами растений, осложнений не испытывают. Другими факторами для сохранения урожая является правильный подбор сортов для посадки. Растения уральской селекции или Алтая выдерживают сильные морозы зимой и легкие заморозки весной. В противном случае, уверена Сегаль, никакие усилия в виде разжигания костров на участке и других мер не помогут. Управляющая садами Каслинского района заметила, что в условиях непредсказуемой погоды на урожае скажется недостаток диверсификации расходов. Пострадавшие регионы являются крупными получателями федеральных субсидий. Отсутствие урожая в Липецкой и Белгородской областях может поднять цены на продукты переработки, в частности, на детское питание на 30-40%. При этом сократить урожаи может не погода, а снижение финансирования. На закладку садов в 2024 году садоводы в регионе получат в три раза меньше бюджетных средств относительно уровня 2021 года. Поэтому торопиться заключать контракты с москвичами в «Григорьевских садах» не стали. Их поставили в очередь, приоритетно распределив объемы между производителями УрФО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Морозы в центре России создали спрос на ягоды из Челябинской области со стороны производителей питания в Москве, Самаре и других городах. Как URA.RU сообщили участники рынка, покупатели готовы приобретать партии средним размером от 200 тонн. «После морозов в Центральной России к нам позвонили несколько компаний. Они готовы покупать по 200 тонн смородины, черной и красной. На связь вышли производители из Москвы и Самары, других регионов. По идее, нам надо обеспечить максимальную закладку удобрений, чтобы получить высокие урожаи. Однако субсидии на уход в 2024 году существенно снизили», — сообщила URA.RU управляющая «Григорьевскими садами» Ольга Сегаль. Заморозки в Челябинской области нанесли ущерб тем посадкам, которые начали цвести. Глава ассоциации «Овощи» Лидия Смирнова рассказала URA.RU, что 4—5 мая распустились яблони и груши, началось цветение вишни. Руководитель хозяйства «Ягодные сады» из Сосновского района Андрей Елохин заметил, что у некоторых садоводов пропало до 30-50% урожая. Проблемы коснулись также сливы. Однако клубнике ремонтантных сортов непогода не страшна: растения могут цвести повторно. Как заметил глава фермерского хозяйства «Агролайн» в Еткульском районе Игорь Тарасов, клубнике повезло: в основном цветение ее пока не началось, поэтому морозы прихватить не успели. Аграрий сообщил, что растения реагируют на морозы от 4-5 градусов ниже нуля. При одном-двух градусах мороза соцветия, являющиеся генеративными органами растений, осложнений не испытывают. Другими факторами для сохранения урожая является правильный подбор сортов для посадки. Растения уральской селекции или Алтая выдерживают сильные морозы зимой и легкие заморозки весной. В противном случае, уверена Сегаль, никакие усилия в виде разжигания костров на участке и других мер не помогут. Управляющая садами Каслинского района заметила, что в условиях непредсказуемой погоды на урожае скажется недостаток диверсификации расходов. Пострадавшие регионы являются крупными получателями федеральных субсидий. Отсутствие урожая в Липецкой и Белгородской областях может поднять цены на продукты переработки, в частности, на детское питание на 30-40%. При этом сократить урожаи может не погода, а снижение финансирования. На закладку садов в 2024 году садоводы в регионе получат в три раза меньше бюджетных средств относительно уровня 2021 года. Поэтому торопиться заключать контракты с москвичами в «Григорьевских садах» не стали. Их поставили в очередь, приоритетно распределив объемы между производителями УрФО.