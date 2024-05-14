Макаревичу* грозит срок за нарушение правил деятельности иноагента

Андрею Макаревичу (признан Минюстом РФ иноагентом), лидеру группы «Машина времени», может грозить уголовное преследование и до двух лет лишения свободы за нарушение законодательства об иностранных агентах. Информацию об этом предоставили источники в правоохранительных органах.
«На данный момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Макаревича по статье 330.1 УК РФ. Это может повлечь за собой лишение свободы на срок до двух лет», — сообщил представитель правоохранительных органов агентству ТАСС.
Кроме того, власти обратили внимание на недавний разговор Макаревича с пранкерами, в ходе которого он выразил поддержку ВСУ и оправдал Степана Бандеру. В связи с этими заявлениями планируется проверка на экстремизм. По закону, повторное административное нарушение в течение года, связанное с неисполнением обязанностей иноагента, может привести к уголовной ответственности. Адвокат музыканта от комментариев отказался.
*Андрей Макаревич внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иноагентов
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