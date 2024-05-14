Макаревичу* грозит срок за нарушение правил деятельности иноагента

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Концерт Андрея Макаревича в Ельцин Центре. Екатеринбург, макаревич андрей
Макаревичу* грозит лишение свободы на срок до двух лет Фото:

Андрею Макаревичу (признан Минюстом РФ иноагентом), лидеру группы «Машина времени», может грозить уголовное преследование и до двух лет лишения свободы за нарушение законодательства об иностранных агентах. Информацию об этом предоставили источники в правоохранительных органах.

«На данный момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Макаревича по статье 330.1 УК РФ. Это может повлечь за собой лишение свободы на срок до двух лет», — сообщил представитель правоохранительных органов агентству ТАСС.

Кроме того, власти обратили внимание на недавний разговор Макаревича с пранкерами, в ходе которого он выразил поддержку ВСУ и оправдал Степана Бандеру. В связи с этими заявлениями планируется проверка на экстремизм. По закону, повторное административное нарушение в течение года, связанное с неисполнением обязанностей иноагента, может привести к уголовной ответственности. Адвокат музыканта от комментариев отказался.

*Андрей Макаревич внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иноагентов

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Андрею Макаревичу (признан Минюстом РФ иноагентом), лидеру группы «Машина времени», может грозить уголовное преследование и до двух лет лишения свободы за нарушение законодательства об иностранных агентах. Информацию об этом предоставили источники в правоохранительных органах. «На данный момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Макаревича по статье 330.1 УК РФ. Это может повлечь за собой лишение свободы на срок до двух лет», — сообщил представитель правоохранительных органов агентству ТАСС. Кроме того, власти обратили внимание на недавний разговор Макаревича с пранкерами, в ходе которого он выразил поддержку ВСУ и оправдал Степана Бандеру. В связи с этими заявлениями планируется проверка на экстремизм. По закону, повторное административное нарушение в течение года, связанное с неисполнением обязанностей иноагента, может привести к уголовной ответственности. Адвокат музыканта от комментариев отказался. *Андрей Макаревич внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иноагентов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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