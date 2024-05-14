В Челябинске упал спрос на долгосрочную аренду квартир

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Спрос на долгосрочную аренду жилья в Челябинске за год снизился на 18% Фото:

В Челябинске в апреле 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года спрос на долгосрочную аренду квартир снизился на 18%, а количество предложений увеличилось на 15%. Средняя стоимость арендных квартир в городе на данный момент составляет 25 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«В апреле 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года средняя стоимость долгосрочной аренды квартир в Челябинске составила 25 тысяч рублей. При этом спрос на аренду жилья в городе за вышеуказанный период снизился на 18%», — сообщили в пресс-службе.

Также в пресс-службе отметили, в среднем по России за год цены на долгосрочную аренду квартир выросли на 20%.Подешевели только объекты с четырьмя комнатами и более — со 170 до 150 тысяч рублей в месяц (-12%). Также несильно подорожали «трешки» — с 49 до 50 тысяч рублей (+2%). Средняя ставка арендного жилья по стране на данный момент составляет 30 тысяч рублей за объект. Также предложение и спрос на данный вид жилья снизились на 11% и 5% соответственно.

В апреле 2024 года самая доступная стоимость аренды была в Брянске (15 тысяч рублей в месяц), Кирове (16 тысяч рублей), Ярославле и Ульяновске (по 18 тысяч рублей). Дороже всего аренда квартир на данный момент обходится жителям и гостям Москвы (80 тысяч рублей), Сочи (55 тысяч рублей), Хабаровска (45 тысяч рублей) и Санкт-Петербурга (35 тысяч рублей).

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В Челябинске в апреле 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года спрос на долгосрочную аренду квартир снизился на 18%, а количество предложений увеличилось на 15%. Средняя стоимость арендных квартир в городе на данный момент составляет 25 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В апреле 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года средняя стоимость долгосрочной аренды квартир в Челябинске составила 25 тысяч рублей. При этом спрос на аренду жилья в городе за вышеуказанный период снизился на 18%», — сообщили в пресс-службе. Также в пресс-службе отметили, в среднем по России за год цены на долгосрочную аренду квартир выросли на 20%.Подешевели только объекты с четырьмя комнатами и более — со 170 до 150 тысяч рублей в месяц (-12%). Также несильно подорожали «трешки» — с 49 до 50 тысяч рублей (+2%). Средняя ставка арендного жилья по стране на данный момент составляет 30 тысяч рублей за объект. Также предложение и спрос на данный вид жилья снизились на 11% и 5% соответственно. В апреле 2024 года самая доступная стоимость аренды была в Брянске (15 тысяч рублей в месяц), Кирове (16 тысяч рублей), Ярославле и Ульяновске (по 18 тысяч рублей). Дороже всего аренда квартир на данный момент обходится жителям и гостям Москвы (80 тысяч рублей), Сочи (55 тысяч рублей), Хабаровска (45 тысяч рублей) и Санкт-Петербурга (35 тысяч рублей).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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