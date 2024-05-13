В Екатеринбург утром 14 мая прибыл ретро-поезд на паровозной тяге «Эшелон Победы». Во главе состава раритетные паровозы, а на подвижном музее образцы исторической военной техники, рассказал корреспондент URA.RU.
На вокзале Екатеринбурга расположился «Эшелон Победы» во главе с паровозами ЛВ-355 и Л-3111. На открытых железнодорожных платформах стоят два танка Т-34-76 и Т-34-85 Rudy, установка «Катюша», пушки К-61 и ЗИС-3. Также в поезде представлены музейная выставка «Дорога помогает победить» и фотографии фронтовиков-родственников жителей уральских городов.
Любой жалующий может посетить выставку в Екатеринбурге и пройти экскурсию с железнодорожниками 14 и 15 мая. Затем эшелон отправится в Верхнюю Пышму (17 мая), Каменск-Уральский (18 мая), Талицу (19 мая), Тюмень (20 мая) и Тобольск (21 мая).
В прошлом году на железнодорожный вокзал Екатеринбурга ретро-поезд прибыл 5 мая. На мероприятии присутствовал полпред президента России в УрФО Владимир Якушев. Он рассказал, что дедушка его жены с 1941 по 1945 год входил в военный эшелон. По Среднему Урала техника путешествовала до 12 мая.
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