13 мая 2024

«Эшелон Победы» прибыл в Екатеринбург. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставку в Екатеринбурге можно посетить 14 и 15 мая
Выставку в Екатеринбурге можно посетить 14 и 15 мая Фото:

В Екатеринбург утром 14 мая прибыл ретро-поезд на паровозной тяге «Эшелон Победы». Во главе состава раритетные паровозы, а на подвижном музее образцы исторической военной техники, рассказал корреспондент URA.RU.

На вокзале Екатеринбурга расположился «Эшелон Победы» во главе с паровозами ЛВ-355 и Л-3111. На открытых железнодорожных платформах стоят два танка Т-34-76 и Т-34-85 Rudy, установка «Катюша», пушки К-61 и ЗИС-3. Также в поезде представлены музейная выставка «Дорога помогает победить» и фотографии фронтовиков-родственников жителей уральских городов.

Любой жалующий может посетить выставку в Екатеринбурге и пройти экскурсию с железнодорожниками 14 и 15 мая. Затем эшелон отправится в Верхнюю Пышму (17 мая), Каменск-Уральский (18 мая), Талицу (19 мая), Тюмень (20 мая) и Тобольск (21 мая).

В прошлом году на железнодорожный вокзал Екатеринбурга ретро-поезд прибыл 5 мая. На мероприятии присутствовал полпред президента России в УрФО Владимир Якушев. Он рассказал, что дедушка его жены с 1941 по 1945 год входил в военный эшелон. По Среднему Урала техника путешествовала до 12 мая.

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В Екатеринбург утром 14 мая прибыл ретро-поезд на паровозной тяге «Эшелон Победы». Во главе состава раритетные паровозы, а на подвижном музее образцы исторической военной техники, рассказал корреспондент URA.RU. На вокзале Екатеринбурга расположился «Эшелон Победы» во главе с паровозами ЛВ-355 и Л-3111. На открытых железнодорожных платформах стоят два танка Т-34-76 и Т-34-85 Rudy, установка «Катюша», пушки К-61 и ЗИС-3. Также в поезде представлены музейная выставка «Дорога помогает победить» и фотографии фронтовиков-родственников жителей уральских городов. Любой жалующий может посетить выставку в Екатеринбурге и пройти экскурсию с железнодорожниками 14 и 15 мая. Затем эшелон отправится в Верхнюю Пышму (17 мая), Каменск-Уральский (18 мая), Талицу (19 мая), Тюмень (20 мая) и Тобольск (21 мая). В прошлом году на железнодорожный вокзал Екатеринбурга ретро-поезд прибыл 5 мая. На мероприятии присутствовал полпред президента России в УрФО Владимир Якушев. Он рассказал, что дедушка его жены с 1941 по 1945 год входил в военный эшелон. По Среднему Урала техника путешествовала до 12 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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