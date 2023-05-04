В Екатеринбург на железнодорожный вокзал прибыл ретропоезда на паровозной тяге «Эшелоны Победы». Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Поезд прибыл на станцию Екатеринбург-Пассажирский. Посмотреть его можно будет до 14:30, далее он отправится в Шувакиш и будет путешествовать по Свердловской области до 12 мая», — сообщает корреспондент.
В составе отреставрированные вагоны времен войны: солдатский вагон-теплушку, аптеку-перевязочную, офицерский вагон, вагон-санпропускник, вагон-кухню, хлебопекарню и вагон-электростанцию, а также платформы с образцами техники: легендарным танком Т-34, пушкой М-42, реактивной установкой «Катюша». На открытых платформах также есть образцы станков с эвакуированных на Урал заводов. Все желающий могут посетить ретропоезд, осмотреть экспозиции, посетить экскурсию и сделать памятное фото.
«Историю о великой победе мы должны передавать из поколения в поколение и ни в коем случае об этом не забывать. Такие проекты для этого и существуют. Что касается моих личных эмоций, в моей семье с железной дорогой очень много связано», — поделился полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, который также присутствовал на прибытии поезда. Он рассказал, что дедушка его жены с 1941 по 1945 год входил в военный эшелон.
Ранее «Эшелон Победы» побывал в Кунгуре (Пермский край). В период с 29 апреля по 23 мая на Свердловской железной дороге будут курсировать сразу 2 состава ретропоездов.
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