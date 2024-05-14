Челябинский губернатор заявил о сложностях для аграриев из-за похолодания

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подтвердил наличие сложностей, с которыми столкнулись аграрии из-за пришедшего в регион похолодания. При этом, по словам главы региона, на некоторые культуры понижение температур не оказало негативного воздействия.
«Действительно, дожди и похолодание осложнили работу наших аграриев. На сегодня планы на посевную выполнены на 14% — это в целом по зерну, зернобобовым, масличным культурам, картофелю и овощам. При этом посеянные яровые культуры не успели взойти, а значит, похолодание не оказало на них негативного эффекта», — сообщил в своем telegram-канал Текслер.
По его словам, несмотря на погодные условия, посевная кампания будет набирать обороты. Все работы будут производиться при поддержке властей региона. В настоящее время аграрии уже ощущают вовлеченность властей в процесс: для приобретения семян в отрасль уже направлено 350 млн рублей, финансируются производство зерна, животноводство. А с началом следующего года аграрии получают господдержку в размере 1,1 млрд рублей
«Надеюсь, что сезон сложится для нашего агросектора успешно. Пожелаем удачи нашим аграриям, селянам, ведь от них зависит наша продовольственная безопасность», — добавил Текслер.
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