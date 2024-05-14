Мишустин назначил вице-губернатора Петербурга Валерия Пикалева главой ФТС

15 мая 2024 в 01:33 Размер текста - 17 +

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Пикалев назначен руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС). Соответствующий документ подписал премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин. «Назначить Валерия Пикалева руководителем Федеральной таможенной службы», — говорится в документе. Информацию передает пресс-служба правительства. Ранее должность занимал Владимир Булавин. После его увольнения, с 10 февраля 2023 года временно исполняющим обязанности был Руслан Давыдов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Пикалев назначен руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС). Соответствующий документ подписал премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин. «Назначить Валерия Пикалева руководителем Федеральной таможенной службы», — говорится в документе. Информацию передает пресс-служба правительства. Ранее должность занимал Владимир Булавин. После его увольнения, с 10 февраля 2023 года временно исполняющим обязанности был Руслан Давыдов.