14 мая 2024

Мишустин назначил вице-губернатора Петербурга Валерия Пикалева главой ФТС

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Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Пикалев назначен руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС). Соответствующий документ подписал премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин.

«Назначить Валерия Пикалева руководителем Федеральной таможенной службы», — говорится в документе. Информацию передает пресс-служба правительства.

Ранее должность занимал Владимир Булавин. После его увольнения, с 10 февраля 2023 года временно исполняющим обязанности был Руслан Давыдов.

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Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Пикалев назначен руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС). Соответствующий документ подписал премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин. «Назначить Валерия Пикалева руководителем Федеральной таможенной службы», — говорится в документе. Информацию передает пресс-служба правительства. Ранее должность занимал Владимир Булавин. После его увольнения, с 10 февраля 2023 года временно исполняющим обязанности был Руслан Давыдов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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