BI: компьютерная игра предсказала развал НАТО в случае победы Трампа

Недавно разработанная военная стратегическая игра, созданная британским экспертом по обороне Финли Гримблом, показала, что НАТО может развалиться при определенных условиях. Как сообщает Business Insider, игра демонстрирует, что если бывший президент США Дональд Трамп выиграет второй срок в ноябре, это может серьезно подорвать стабильность альянса.
«Трампу не обязательно выходить из НАТО, чтобы разрушить его. Он может разрушить его изнутри», — передает издание слова Гримбла. Сценарий игры предполагает, что Трамп может ограничить полномочия Верховного главнокомандующего объединенными ВС НАТО в Европе, требуя предварительных консультаций с Вашингтоном. Это могло бы привести к прекращению финансирования ключевых программ НАТО со стороны США и, как следствие, к кризису в альянсе, указывает Гримбл.
Ранее газета The Times писала, что независимо от того, кто победит по итогам президентских выборов в США, НАТО ждут тяжелые времена. Там отметили, что Североатлантический альянс не может рассчитывать на то, что США под руководством бывшего президента Дональда Трампа присоединятся к НАТО для борьбы с Россией.
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