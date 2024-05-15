В Златоусте вдова основателя машзавода судится из-за премий в своем медцентре

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Совладелица бизнеса Светлана Ростова выиграла суд о предоставлении документов медцентра Фото:

В Златоусте (Челябинская область) вдова основателя машзавода «Стройтехника» Валерия Ростова, Светлана, судится из-за премий директора своего медцентра «Созвездие». Как следует из данных картотеки арбитражных дел, процесс бизнес-леди в первой инстанции выиграла.

«Исковые требования удовлетворить. Обязать ООО „Центр семейной медицины ‚Созвездие‘“ передать Ростовой Светлане Юрьевне надлежащим образом заверенные копии документов», — отмечено в решении суда.

Процесс начался в ноябре 2023 года. Пойти в суд Ростову заставило отсутствие реакции на ее двукратные требования предоставить документацию. Бизнесвумен заинтересовали экспертизы Центра гигиены и эпидемиологии, договоры и акты почти трехгодичной работы с двумя предпринимателями, приказы о премиях сотрудникам, включая гендиректора Игоря Починкина. Он же является вторым совладельцем центра с долей 85%. По данным URA.RU, собственность бизнес-леди получила по наследству от скончавшегося в 2015 году супруга.

Корпоративное законодательство разрешает собственникам знакомиться с документацией общества. Причем данные должны предоставляться в течение пяти рабочих дней. Руководство «Созвездия» отказалось направлять документы, обозначив ряд причин. Юристы компании заявили, что части документов нет, информация о премиях содержит персональные данные, а истребованная документация будет использована для судебных и уголовных разбирательств. В настоящий момент Ростова требует данные с 1 января 2021 до ноября 2023 года. Как указал представитель медицинского центра, когда бизнес-леди истребовала документацию за 2015—2022 годы, по ее заявлению было возбуждено уголовное дело, в настоящее время закрытое.

Сама Ростова рассказала суду про бизнес-конфликт в компании. Виновницей инициатор спора назвала бывшего руководителя центра, дочь Починкина Ольгу Русину.

Суд определил санкции за неисполнение своего решения. Выдать документы следует в течение пяти дней после его вступления в законную силу. В противном случае ежедневно будет начисляться по одной тысяче рублей неустойки. Согласно данным арбитража, Починкин направил апелляционную жалобу.

При подготовке материала URA.RU направило вопросы в центр «Созвездие» бывшему руководителю Русиной. Ответы к моменту публикации не поступили. Найти в открытых источниках контакты Ростовой не удалось.

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В Златоусте (Челябинская область) вдова основателя машзавода «Стройтехника» Валерия Ростова, Светлана, судится из-за премий директора своего медцентра «Созвездие». Как следует из данных картотеки арбитражных дел, процесс бизнес-леди в первой инстанции выиграла. «Исковые требования удовлетворить. Обязать ООО „Центр семейной медицины ‚Созвездие‘“ передать Ростовой Светлане Юрьевне надлежащим образом заверенные копии документов», — отмечено в решении суда. Процесс начался в ноябре 2023 года. Пойти в суд Ростову заставило отсутствие реакции на ее двукратные требования предоставить документацию. Бизнесвумен заинтересовали экспертизы Центра гигиены и эпидемиологии, договоры и акты почти трехгодичной работы с двумя предпринимателями, приказы о премиях сотрудникам, включая гендиректора Игоря Починкина. Он же является вторым совладельцем центра с долей 85%. По данным URA.RU, собственность бизнес-леди получила по наследству от скончавшегося в 2015 году супруга. Корпоративное законодательство разрешает собственникам знакомиться с документацией общества. Причем данные должны предоставляться в течение пяти рабочих дней. Руководство «Созвездия» отказалось направлять документы, обозначив ряд причин. Юристы компании заявили, что части документов нет, информация о премиях содержит персональные данные, а истребованная документация будет использована для судебных и уголовных разбирательств. В настоящий момент Ростова требует данные с 1 января 2021 до ноября 2023 года. Как указал представитель медицинского центра, когда бизнес-леди истребовала документацию за 2015—2022 годы, по ее заявлению было возбуждено уголовное дело, в настоящее время закрытое. Сама Ростова рассказала суду про бизнес-конфликт в компании. Виновницей инициатор спора назвала бывшего руководителя центра, дочь Починкина Ольгу Русину. Суд определил санкции за неисполнение своего решения. Выдать документы следует в течение пяти дней после его вступления в законную силу. В противном случае ежедневно будет начисляться по одной тысяче рублей неустойки. Согласно данным арбитража, Починкин направил апелляционную жалобу. При подготовке материала URA.RU направило вопросы в центр «Созвездие» бывшему руководителю Русиной. Ответы к моменту публикации не поступили. Найти в открытых источниках контакты Ростовой не удалось.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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