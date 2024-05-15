В Челябинске пройдет массовый пикник на Алом Поле

В Челябинске 19 мая пройдет семейный фестиваль «Пикник на Алом». Для участников подготовили конкурсы, мастер-классы, лекции, интерактивные площадки и выступления творческих коллективов, сообщили в официальной группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».
«Городской семейный фестиваль "Пикник на Алом" состоится 19 мая. Сквер "Алое поле" наполнится интерактивными площадками, полезными лекциями, яркими выступлениями на главной сцене и мастер-классами», — сообщили в соцсети «ВКонтакте.
Мастер-классы для челябинцев будут проводить педагоги Дворца пионеров и школьников имени Крупской. На пикнике будет действовать шесть площадок: лекторий, сцена, мастер-классы, фудкорт, спортивная площадка и ярмарка. В программе также заявлены пять конкурсов посвященные году семьи. Мероприятия будут проходить с 10:00 до 20:00.
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