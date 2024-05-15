В Челябинске пройдет массовый пикник на Алом Поле

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Фестиваль "Пикник на Алом" пройдет 19 мая с 10:00 до 20:00
Фестиваль "Пикник на Алом" пройдет 19 мая с 10:00 до 20:00 Фото:

В Челябинске 19 мая пройдет семейный фестиваль «Пикник на Алом». Для участников подготовили конкурсы, мастер-классы, лекции, интерактивные площадки и выступления творческих коллективов, сообщили в официальной группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

«Городской семейный фестиваль "Пикник на Алом" состоится 19 мая. Сквер "Алое поле" наполнится интерактивными площадками, полезными лекциями, яркими выступлениями на главной сцене и мастер-классами», — сообщили в соцсети «ВКонтакте.

Мастер-классы для челябинцев будут проводить педагоги Дворца пионеров и школьников имени Крупской. На пикнике будет действовать шесть площадок: лекторий, сцена, мастер-классы, фудкорт, спортивная площадка и ярмарка. В программе также заявлены пять конкурсов посвященные году семьи. Мероприятия будут проходить с 10:00 до 20:00.

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В Челябинске 19 мая пройдет семейный фестиваль «Пикник на Алом». Для участников подготовили конкурсы, мастер-классы, лекции, интерактивные площадки и выступления творческих коллективов, сообщили в официальной группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте». «Городской семейный фестиваль "Пикник на Алом" состоится 19 мая. Сквер "Алое поле" наполнится интерактивными площадками, полезными лекциями, яркими выступлениями на главной сцене и мастер-классами», — сообщили в соцсети «ВКонтакте. Мастер-классы для челябинцев будут проводить педагоги Дворца пионеров и школьников имени Крупской. На пикнике будет действовать шесть площадок: лекторий, сцена, мастер-классы, фудкорт, спортивная площадка и ярмарка. В программе также заявлены пять конкурсов посвященные году семьи. Мероприятия будут проходить с 10:00 до 20:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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