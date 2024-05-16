Челябинскому ветерану после публикации URA.RU вернули воду

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Губернатор Куйвашев в Сухом Логу. Место аварии на водоводе, штаб ЧС, кран, рука, вода, смеситель, водоснабжение
У ветерана труда появилась вода Фото:

Ветерану труда из села Журавлево Еткульского района Челябинской области после публикации URA.RU вернули воду. Об этом сообщили неравнодушные соседи. На месте с ситуацией разбирался районный прокурор.

«Приехала бригада рабочих, вода ветерану пошла. Огромное вам спасибо!» — сообщила URA.RU Светлана Б.

По данным региональной прокуратуры, после сообщения о данной ситуации на место выехал прокурор Еткульского района. Выяснилось, что без воды находятся три частных дома. На время работ им был обеспечен подвоз воды.

Ранее URA.RU сообщало, что 15 мая ветерану труда без предупреждения перекрыли воду. Мужчина вернулся из больницы после операции, его счета за коммунальные услуги были оплачены.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ветерану труда из села Журавлево Еткульского района Челябинской области после публикации URA.RU вернули воду. Об этом сообщили неравнодушные соседи. На месте с ситуацией разбирался районный прокурор. «Приехала бригада рабочих, вода ветерану пошла. Огромное вам спасибо!» — сообщила URA.RU Светлана Б. По данным региональной прокуратуры, после сообщения о данной ситуации на место выехал прокурор Еткульского района. Выяснилось, что без воды находятся три частных дома. На время работ им был обеспечен подвоз воды. Ранее URA.RU сообщало, что 15 мая ветерану труда без предупреждения перекрыли воду. Мужчина вернулся из больницы после операции, его счета за коммунальные услуги были оплачены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...