Челябинскому ветерану после публикации URA.RU вернули воду

У ветерана труда появилась вода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ветерану труда из села Журавлево Еткульского района Челябинской области после публикации URA.RU вернули воду. Об этом сообщили неравнодушные соседи. На месте с ситуацией разбирался районный прокурор.

«Приехала бригада рабочих, вода ветерану пошла. Огромное вам спасибо!» — сообщила URA.RU Светлана Б.

По данным региональной прокуратуры, после сообщения о данной ситуации на место выехал прокурор Еткульского района. Выяснилось, что без воды находятся три частных дома. На время работ им был обеспечен подвоз воды.

Ранее URA.RU сообщало, что 15 мая ветерану труда без предупреждения перекрыли воду. Мужчина вернулся из больницы после операции, его счета за коммунальные услуги были оплачены.