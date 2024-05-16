Власти не заберут дачи и гаражи у челябинцев из-за строительства новой магистрали. Фото

По просьбе челябинцев власти пообещали найти другой путь для магистрали

16 мая 2024 в 18:05 Размер текста - 17 +

Власти Челябинска пообещали горожанам найти другой путь для строительства магистрали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Челябинска пообещали не изымать дачи и гаражи у их владельцев в СНТ «Тракторосад 2». Вместо этого они найдут альтернативный путь для четырехполосной магистрали, которую планировали проложить по улице Механическая на пересечении с Бродокалмакским трактом. Об этом сообщили на публичных слушаниях 16 мая. «Продление улицы Механической в Челябинске было и в прошлом генплане за 2021 год. Но учитывая отношение горожан к проекту, решение будет пересмотрено. Мы постараемся найти альтернативный путь для строительства магистрали», — ответила на болезненный для садоводов вопрос начальник управления архитектуры Ольга Никитина. Согласно генплану Челябинска, четырехполосная магистраль по улице Механическая должна была пройти через гаражи, СНТ «Трактросад-2» и завершиться на пересечении с Бродокалмакским трактом. Магистраль планировали возвести к 2029 году. В случае реализации плана земли для строительства магистрали у части владельцев были бы изъяты, а под окнами других домов начали бы то и дело курсировать грузовая техника. Кроме того, в садах начались бы проблемы с коммуникациями. На публичные слушания, чтобы услышать от властей решение по поводу продления улицы Механическая в Челябинске, пришло полсотни владельцев дач и гаражей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Челябинска пообещали не изымать дачи и гаражи у их владельцев в СНТ «Тракторосад 2». Вместо этого они найдут альтернативный путь для четырехполосной магистрали, которую планировали проложить по улице Механическая на пересечении с Бродокалмакским трактом. Об этом сообщили на публичных слушаниях 16 мая. «Продление улицы Механической в Челябинске было и в прошлом генплане за 2021 год. Но учитывая отношение горожан к проекту, решение будет пересмотрено. Мы постараемся найти альтернативный путь для строительства магистрали», — ответила на болезненный для садоводов вопрос начальник управления архитектуры Ольга Никитина. Согласно генплану Челябинска, четырехполосная магистраль по улице Механическая должна была пройти через гаражи, СНТ «Трактросад-2» и завершиться на пересечении с Бродокалмакским трактом. Магистраль планировали возвести к 2029 году. В случае реализации плана земли для строительства магистрали у части владельцев были бы изъяты, а под окнами других домов начали бы то и дело курсировать грузовая техника. Кроме того, в садах начались бы проблемы с коммуникациями.