Власти не заберут дачи и гаражи у челябинцев из-за строительства новой магистрали. Фото

По просьбе челябинцев власти пообещали найти другой путь для магистрали
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Публичные слушания по Генплану города. Челябинск, публичные слушания, вертяховская надежда, никитина ольга
Власти Челябинска пообещали горожанам найти другой путь для строительства магистрали Фото:

Власти Челябинска пообещали не изымать дачи и гаражи у их владельцев в СНТ «Тракторосад 2». Вместо этого они найдут альтернативный путь для четырехполосной магистрали, которую планировали проложить по улице Механическая на пересечении с Бродокалмакским трактом. Об этом сообщили на публичных слушаниях 16 мая.

«Продление улицы Механической в Челябинске было и в прошлом генплане за 2021 год. Но учитывая отношение горожан к проекту, решение будет пересмотрено. Мы постараемся найти альтернативный путь для строительства магистрали», — ответила на болезненный для садоводов вопрос начальник управления архитектуры Ольга Никитина.

Согласно генплану Челябинска, четырехполосная магистраль по улице Механическая должна была пройти через гаражи, СНТ «Трактросад-2» и завершиться на пересечении с Бродокалмакским трактом. Магистраль планировали возвести к 2029 году.

В случае реализации плана земли для строительства магистрали у части владельцев были бы изъяты, а под окнами других домов начали бы то и дело курсировать грузовая техника. Кроме того, в садах начались бы проблемы с коммуникациями.

Публичные слушания по Генплану города. Челябинск
На публичные слушания, чтобы услышать от властей решение по поводу продления улицы Механическая в Челябинске, пришло полсотни владельцев дач и гаражей
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Власти Челябинска пообещали не изымать дачи и гаражи у их владельцев в СНТ «Тракторосад 2». Вместо этого они найдут альтернативный путь для четырехполосной магистрали, которую планировали проложить по улице Механическая на пересечении с Бродокалмакским трактом. Об этом сообщили на публичных слушаниях 16 мая. «Продление улицы Механической в Челябинске было и в прошлом генплане за 2021 год. Но учитывая отношение горожан к проекту, решение будет пересмотрено. Мы постараемся найти альтернативный путь для строительства магистрали», — ответила на болезненный для садоводов вопрос начальник управления архитектуры Ольга Никитина. Согласно генплану Челябинска, четырехполосная магистраль по улице Механическая должна была пройти через гаражи, СНТ «Трактросад-2» и завершиться на пересечении с Бродокалмакским трактом. Магистраль планировали возвести к 2029 году. В случае реализации плана земли для строительства магистрали у части владельцев были бы изъяты, а под окнами других домов начали бы то и дело курсировать грузовая техника. Кроме того, в садах начались бы проблемы с коммуникациями.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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