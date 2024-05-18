18 мая 2024
17 мая 2024

На ТНТ вышел выпуск «Битвы экстрасенсов» о загадочной смерти жителя ХМАО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Экстрасенсы считают, что югорчанина убил маньяк Фото:

В Пыть-Яхе (ХМАО) в марте 2024 года при загадочных обстоятельствах погиб местный житель. Его супруга обратилась в программу «Битва экстрасенсов» на ТНТ. Накануне в сети появился выпуск телепередачи, где эзотерики расследовали жестокое убийство югорчанина.

«Пыть-Ях, март 2024, крайний север. Андрей вышел утром из подъезда в тридцатиградусный мороз и исчез. Когда нашли его тело, весь город недоумевал, кто мог расправиться с простым водителем вездехода с такой жестокостью», — сообщают подробности расследования в эфире программы на Rutube.

По мнению родственников погибшего, ближе всего к истине приблизился участник проекта «Вампир». Он увидел, что югорчанина убил маньяк и вывез в лес.

В пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре корреспонденту URA.RU сообщили, что югорчанин погиб в результате суицида. По данному делу была проведена проверка окружного управления СК РФ.

Съемки эпизода проходили в Югре 12 мая. Одна из участниц устроила танцы с бубном, а рядом ее снимал на камеру оператор. Вокруг собрались местные жители, чтобы вживую увидеть мистику.

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В Пыть-Яхе (ХМАО) в марте 2024 года при загадочных обстоятельствах погиб местный житель. Его супруга обратилась в программу «Битва экстрасенсов» на ТНТ. Накануне в сети появился выпуск телепередачи, где эзотерики расследовали жестокое убийство югорчанина. «Пыть-Ях, март 2024, крайний север. Андрей вышел утром из подъезда в тридцатиградусный мороз и исчез. Когда нашли его тело, весь город недоумевал, кто мог расправиться с простым водителем вездехода с такой жестокостью», — сообщают подробности расследования в эфире программы на Rutube. По мнению родственников погибшего, ближе всего к истине приблизился участник проекта «Вампир». Он увидел, что югорчанина убил маньяк и вывез в лес. В пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре корреспонденту URA.RU сообщили, что югорчанин погиб в результате суицида. По данному делу была проведена проверка окружного управления СК РФ. Съемки эпизода проходили в Югре 12 мая. Одна из участниц устроила танцы с бубном, а рядом ее снимал на камеру оператор. Вокруг собрались местные жители, чтобы вживую увидеть мистику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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