Челябинскстат заявил о снижении цен в регионе в апреле

В Челябинской области индекс потребительских в целом по кругу на все товары и услуги в апреле текущего года по сравнению с мартом года составил 99,9%. Об этом сообщили 20 мая в пресс-службе Челябинскстата.
«Стоимость непродовольственных товаров составила 100,2% относительно мартовского уровня. Стоимость услуг — 99,5%. Цена продовольственных товаров не изменилась», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В то же время относительно декабря 2023 года уровень цен по данным Челябинскстата вырос. В апреле он составил на непродовольственные товары 100,7%, на продовольствие — 102,6%, на услуги — 102,9%. Стоимость бензина марки АИ-92 в апреле составила 100,6% к мартовскому уровню и 101,1% к декабрьскому. Цена бензина АИ-95 в апреле составила 100,7% к мартовскому и 101,3% к декабрьскому уровню.
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