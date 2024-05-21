В Сосновском районе Челябинской области на участке трассы М-5 допустимую скорость снизят с 90 до 60 километров в час. Причиной стала высокая аварийность на участке, сообщили URA.RU 21 мая в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«В мае будет изменен скоростной режим на трассе М-5, подъезд к Екатеринбургу. Решение принято в связи с высокой аварийностью на участке», — сообщили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре.
Решение об установке знаков, ограничивающих скорость движения до 60 километров в час, принято межведомственной комиссией с участием ГИБДД по региону. По итогам 2023 года на участке произошло десять ДТП с 11 пострадавшими. Кроме того, участок характеризуется высокой интенсивностью движения. Ранее 18 км подъезда к Екатеринбургу был внесен в список участков с самой высокой аварийностью на федеральных трассах региона.
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