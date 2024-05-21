21 мая 2024

На трассе М-5 под Челябинском снизят допустимую скорость. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога. Челябинск, транспорт, м5, движение, трасса, дорога, автодорога м5, челябинск екатеринбург
Скорость на участке М-5 в Сосновском районе ограничат до 60 километров в час Фото:

В Сосновском районе Челябинской области на участке трассы М-5 допустимую скорость снизят с 90 до 60 километров в час. Причиной стала высокая аварийность на участке, сообщили URA.RU 21 мая в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«В мае будет изменен скоростной режим на трассе М-5, подъезд к Екатеринбургу. Решение принято в связи с высокой аварийностью на участке», — сообщили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре.

Решение об установке знаков, ограничивающих скорость движения до 60 километров в час, принято межведомственной комиссией с участием ГИБДД по региону. По итогам 2023 года на участке произошло десять ДТП с 11 пострадавшими. Кроме того, участок характеризуется высокой интенсивностью движения. Ранее 18 км подъезда к Екатеринбургу был внесен в список участков с самой высокой аварийностью на федеральных трассах региона.

Скорость движения изменят км 15+270 — км 19 + 100 на трассе М-5 подъезд к Екатеринбургу
Скорость движения изменят км 15+270 — км 19 + 100 на трассе М-5 подъезд к Екатеринбургу

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В Сосновском районе Челябинской области на участке трассы М-5 допустимую скорость снизят с 90 до 60 километров в час. Причиной стала высокая аварийность на участке, сообщили URA.RU 21 мая в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «В мае будет изменен скоростной режим на трассе М-5, подъезд к Екатеринбургу. Решение принято в связи с высокой аварийностью на участке», — сообщили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре. Решение об установке знаков, ограничивающих скорость движения до 60 километров в час, принято межведомственной комиссией с участием ГИБДД по региону. По итогам 2023 года на участке произошло десять ДТП с 11 пострадавшими. Кроме того, участок характеризуется высокой интенсивностью движения. Ранее 18 км подъезда к Екатеринбургу был внесен в список участков с самой высокой аварийностью на федеральных трассах региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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