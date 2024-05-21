Авто На трассе М-5 под Челябинском снизят допустимую скорость. Карта 22 мая 2024 в 08:45 Размер текста - 17 + Скорость на участке М-5 в Сосновском районе ограничат до 60 километров в час Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сосновском районе Челябинской области на участке трассы М-5 допустимую скорость снизят с 90 до 60 километров в час. Причиной стала высокая аварийность на участке, сообщили URA.RU 21 мая в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «В мае будет изменен скоростной режим на трассе М-5, подъезд к Екатеринбургу. Решение принято в связи с высокой аварийностью на участке», — сообщили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре. Решение об установке знаков, ограничивающих скорость движения до 60 километров в час, принято межведомственной комиссией с участием ГИБДД по региону. По итогам 2023 года на участке произошло десять ДТП с 11 пострадавшими. Кроме того, участок характеризуется высокой интенсивностью движения. Ранее 18 км подъезда к Екатеринбургу был внесен в список участков с самой высокой аварийностью на федеральных трассах региона. Скорость движения изменят км 15+270 — км 19 + 100 на трассе М-5 подъезд к Екатеринбургу Карта: сервис «Яндекс карты» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Сосновском районе Челябинской области на участке трассы М-5 допустимую скорость снизят с 90 до 60 километров в час. Причиной стала высокая аварийность на участке, сообщили URA.RU 21 мая в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «В мае будет изменен скоростной режим на трассе М-5, подъезд к Екатеринбургу. Решение принято в связи с высокой аварийностью на участке», — сообщили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре. Решение об установке знаков, ограничивающих скорость движения до 60 километров в час, принято межведомственной комиссией с участием ГИБДД по региону. По итогам 2023 года на участке произошло десять ДТП с 11 пострадавшими. Кроме того, участок характеризуется высокой интенсивностью движения. Ранее 18 км подъезда к Екатеринбургу был внесен в список участков с самой высокой аварийностью на федеральных трассах региона. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям