Новосибирскому 77-летнему физику дали 14 лет колонии по делу о госизмене

Физика Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Анатолия Маслова приговорили к 14 годам колонии. 77-летний ученый обвиняется в государственной измене.
«Суд признал 77-летнего новосибирского физика Маслова виновным в госизмене и приговорил к 14 годам колонии», — огласили приговор на заседании. Вердикт передает корреспондент ТАСС со слушания.
Ранее сообщалось, что Маслова задержали 28 июня 2022 года по подозрению в передаче данных, связанных с гостайной. В июле того же года его арестовали. Недавно гособвинение потребовало для физика 17 лет колонии строгого режима.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.