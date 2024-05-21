Новосибирскому 77-летнему физику дали 14 лет колонии по делу о госизмене

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Анатолия Маслова обвинили в раскрытии гостайны
Анатолия Маслова обвинили в раскрытии гостайны Фото:

Физика Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Анатолия Маслова приговорили к 14 годам колонии. 77-летний ученый обвиняется в государственной измене.

«Суд признал 77-летнего новосибирского физика Маслова виновным в госизмене и приговорил к 14 годам колонии», — огласили приговор на заседании. Вердикт передает корреспондент ТАСС со слушания.

Ранее сообщалось, что Маслова задержали 28 июня 2022 года по подозрению в передаче данных, связанных с гостайной. В июле того же года его арестовали. Недавно гособвинение потребовало для физика 17 лет колонии строгого режима.

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Физика Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Анатолия Маслова приговорили к 14 годам колонии. 77-летний ученый обвиняется в государственной измене. «Суд признал 77-летнего новосибирского физика Маслова виновным в госизмене и приговорил к 14 годам колонии», — огласили приговор на заседании. Вердикт передает корреспондент ТАСС со слушания. Ранее сообщалось, что Маслова задержали 28 июня 2022 года по подозрению в передаче данных, связанных с гостайной. В июле того же года его арестовали. Недавно гособвинение потребовало для физика 17 лет колонии строгого режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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