Депутат Госдумы Лантратова устранила рекламу 18+ в аэропорту Челябинска

21 мая 2024 в 17:50 Размер текста - 17 +

Яна Лантратова обратилась в УФАС по поводу ненадлежащей рекламы в аэропорту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После обращения челябинского депутата Госдумы Яны Лантратовой УФАС добилось снятия конструкций с рекламой для взрослых в аэропорту Челябинска. Об этом 21 мая сообщили в пресс-службы УФАС. «Антимонопольная служба рассматривает два дела в отношении рекламопроизводителей по содержанию рекламы индивидуальных предпринимателей: »….18+ VEGAS men’s club…« и „Самая большая русская парная для настоящих мужчин…“. АО „Челябинское авиапредприятие“ приняло меры по прекращению распространения спорной рекламы», — сообщили в пресс-службе ведомства. Также АО «Челябинское авиапредприятие» сообщило об организации предварительного контроля содержания рекламных конструкций в здании аэропорта Челябинска. Как добавили в веджомстве, ранее в службу поступили соответствующие обращения от первого заместителя председателя Комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой и депутата Совета депутатов Краснопольского сельского поселения Сосновского района Игоря Романова. 21 мая стало известно, что фракция СРЗП в Госдуме предложила кандидатуру Лантратовой на пост председателя комитета по делам национальностей. Лантратова сменит на этом посту Геннадия Семигина, возглавлявшего комитет с 2021 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После обращения челябинского депутата Госдумы Яны Лантратовой УФАС добилось снятия конструкций с рекламой для взрослых в аэропорту Челябинска. Об этом 21 мая сообщили в пресс-службы УФАС. «Антимонопольная служба рассматривает два дела в отношении рекламопроизводителей по содержанию рекламы индивидуальных предпринимателей: »….18+ VEGAS men’s club…« и „Самая большая русская парная для настоящих мужчин…“. АО „Челябинское авиапредприятие“ приняло меры по прекращению распространения спорной рекламы», — сообщили в пресс-службе ведомства. Также АО «Челябинское авиапредприятие» сообщило об организации предварительного контроля содержания рекламных конструкций в здании аэропорта Челябинска. Как добавили в веджомстве, ранее в службу поступили соответствующие обращения от первого заместителя председателя Комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой и депутата Совета депутатов Краснопольского сельского поселения Сосновского района Игоря Романова. 21 мая стало известно, что фракция СРЗП в Госдуме предложила кандидатуру Лантратовой на пост председателя комитета по делам национальностей. Лантратова сменит на этом посту Геннадия Семигина, возглавлявшего комитет с 2021 года.