Депутат Госдумы Лантратова устранила рекламу 18+ в аэропорту Челябинска

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Ирина Текслер на Русском экономическом форуме. Челябинск, лантратова яна
Яна Лантратова обратилась в УФАС по поводу ненадлежащей рекламы в аэропорту Фото:

После обращения челябинского депутата Госдумы Яны Лантратовой УФАС добилось снятия конструкций с рекламой для взрослых в аэропорту Челябинска. Об этом 21 мая сообщили в пресс-службы УФАС.

«Антимонопольная служба рассматривает два дела в отношении рекламопроизводителей по содержанию рекламы индивидуальных предпринимателей: »….18+ VEGAS men’s club…« и „Самая большая русская парная для настоящих мужчин…“. АО „Челябинское авиапредприятие“ приняло меры по прекращению распространения спорной рекламы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Также АО «Челябинское авиапредприятие» сообщило об организации предварительного контроля содержания рекламных конструкций в здании аэропорта Челябинска. Как добавили в веджомстве, ранее в службу поступили соответствующие обращения от первого заместителя председателя Комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой и депутата Совета депутатов Краснопольского сельского поселения Сосновского района Игоря Романова.

21 мая стало известно, что фракция СРЗП в Госдуме предложила кандидатуру Лантратовой на пост председателя комитета по делам национальностей. Лантратова сменит на этом посту Геннадия Семигина, возглавлявшего комитет с 2021 года.

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После обращения челябинского депутата Госдумы Яны Лантратовой УФАС добилось снятия конструкций с рекламой для взрослых в аэропорту Челябинска. Об этом 21 мая сообщили в пресс-службы УФАС. «Антимонопольная служба рассматривает два дела в отношении рекламопроизводителей по содержанию рекламы индивидуальных предпринимателей: »….18+ VEGAS men’s club…« и „Самая большая русская парная для настоящих мужчин…“. АО „Челябинское авиапредприятие“ приняло меры по прекращению распространения спорной рекламы», — сообщили в пресс-службе ведомства. Также АО «Челябинское авиапредприятие» сообщило об организации предварительного контроля содержания рекламных конструкций в здании аэропорта Челябинска. Как добавили в веджомстве, ранее в службу поступили соответствующие обращения от первого заместителя председателя Комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой и депутата Совета депутатов Краснопольского сельского поселения Сосновского района Игоря Романова. 21 мая стало известно, что фракция СРЗП в Госдуме предложила кандидатуру Лантратовой на пост председателя комитета по делам национальностей. Лантратова сменит на этом посту Геннадия Семигина, возглавлявшего комитет с 2021 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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