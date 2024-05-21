Чем известна в Челябинске будущий глава нацкомитета Госдумы Лантратова

Челябинский депутат Госдумы Лантратова примет комитет по делам национальностей

21 мая 2024 в 15:32 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы Яна Лантратова, которую партия «Справедливая Россия — За правду» 21 мая рекомендовала на пост председателя Комитета Госдумы по делам национальностей, представляет в ГД Челябинскую область. Чем известна народная избранница, разбиралось URA.RU. Путь в политику Лантратова родилась в 1988 году в Ленинграде. Получила журналистское и юридическое образование, после чего занялась правозащитной и общественной деятельностью. В 2021 году на выборах в Государственную Думу Лантратова в получила по партийному списку мандат депутата Государственной думы VIII созыва от партии «Справедливая Россия — За правду» от Челябинской области, где помогала Валерию Гартунгу на выборах и была вторым номером в партийном списке. Гартунг выиграл выборы по одномандатному округу, и в результате Лантратова получила путевку в Госдуму. В настоящее время Лантратова является первым зампредом комитета Госдумы по просвещению. Она включена в санкционные списки Евросоюза, США, Канады, Великобритании, Швейцарии, Австралии, Украины, Японии и Новой Зеландии. Проекты и инициативы Будучи депутатом Госдумы, неоднократно выступала автором и соавтором различных законопроектов и инициатив. Так, Лантратова выступала против празднования Хэллоуина в российских школах, детских садах, колледжах и техникумах. Кроме того, Лантратова обращалась в Минпромторг РФ с просьбой запретить в России продажу косметики из недружественных стран. Она выступала с инициативой о введении ограничений доступа к деструктивному контенту для подростков в социальных сетях и ввести ответственность за русофобию. В 2023 году Лантратова предложила вернуть в школу черчение и повысить штрафы охотникам в 20 раз, а также призывала Минздрав взять под контроль послеродовую депрессию. Кроме того, Лантратова выступала с инициативой запретить усыновлять детей из России трансгендерам, а также снять мультфильм о Челябинской области. В 2024 году выступала с инициативой о повышении штрафов за нарушения в сфере ЖКУ, а также о наказании для родителей за травлю детей в школах. Также она выступала с инициативой введения в программу ГТО кулачного боя «стенка на стенку» и о запрете на отчисление беременных студенток. Не только политика Отметилась Лантратова и в регионе, который она представляет в Госдуме. В Пласте она спускалась в шахту вместе с миллиардером из списка Forbes Константином Струковым. В октябре 2023 года в Челябинске посетила премьеру фильма Федора Бондарчука «Повелитель ветра» о путешественнике Федоре Конюхове. В ноябре того же года приняла участие в прошедшем в Челябинске «Русском экономическом форуме», а 2024 году вместе с супругой губернатора Ириной Текслер побывала на фестивале юмора.