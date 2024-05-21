Челябинский депутат Лантратова возглавит Комитет по национальностям в Госдуме

21 мая 2024 в 14:17 Размер текста - 17 +

Яна Лантратова станет новым руководителем комитета по делам национальностей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат Яна Лантратова, представляющая в Госдуме Челябинскую область, рекомендована на должность главы комитета по делам национальностей. Об этом в своем telegram-канале 21 мая сообщил лидер справедливороссов Сергей Миронов. «В рамках ротации глав думских комитетов фракция „Справедливая Россия — За правду“ сегодня приняла решение освободить от должности председателя Комитета по делам национальностей Геннадия Семигина и рекомендовать на эту должность Яну Лантратову. Надеюсь, в ближайшее время Госдума рассмотрит и поддержит это решение фракции», — сообщил Миронов. Комитет по делам национальностей — один из 32 комитетов Госдумы. Семигин возглавлял комитет с 12 октября 2021 года. Лантратова в 2021 году на выборах в Государственную Думу получила по партийному списку мандат депутата Государственной думы VIII созыва от партии «Справедливая Россия — За правду» от Челябинской области, где помогала Валерию Гартунгу на выборах и была вторым номером в партийном списке. В настоящее время Лантратова является первым зампредом комитета Госдумы по просвещению. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Яна Лантратова, представляющая в Госдуме Челябинскую область, рекомендована на должность главы комитета по делам национальностей. Об этом в своем telegram-канале 21 мая сообщил лидер справедливороссов Сергей Миронов. «В рамках ротации глав думских комитетов фракция „Справедливая Россия — За правду“ сегодня приняла решение освободить от должности председателя Комитета по делам национальностей Геннадия Семигина и рекомендовать на эту должность Яну Лантратову. Надеюсь, в ближайшее время Госдума рассмотрит и поддержит это решение фракции», — сообщил Миронов. Комитет по делам национальностей — один из 32 комитетов Госдумы. Семигин возглавлял комитет с 12 октября 2021 года. Лантратова в 2021 году на выборах в Государственную Думу получила по партийному списку мандат депутата Государственной думы VIII созыва от партии «Справедливая Россия — За правду» от Челябинской области, где помогала Валерию Гартунгу на выборах и была вторым номером в партийном списке. В настоящее время Лантратова является первым зампредом комитета Госдумы по просвещению.