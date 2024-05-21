Челябинский депутат Лантратова возглавит Комитет по национальностям в Госдуме

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Яна Лантратова. Челябинск, лантратова яна
Яна Лантратова станет новым руководителем комитета по делам национальностей Фото:

Депутат Яна Лантратова, представляющая в Госдуме Челябинскую область, рекомендована на должность главы комитета по делам национальностей. Об этом в своем telegram-канале 21 мая сообщил лидер справедливороссов Сергей Миронов.

«В рамках ротации глав думских комитетов фракция „Справедливая Россия — За правду“ сегодня приняла решение освободить от должности председателя Комитета по делам национальностей Геннадия Семигина и рекомендовать на эту должность Яну Лантратову. Надеюсь, в ближайшее время Госдума рассмотрит и поддержит это решение фракции», — сообщил Миронов.

Комитет по делам национальностей — один из 32 комитетов Госдумы. Семигин возглавлял комитет с 12 октября 2021 года.

Лантратова в 2021 году на выборах в Государственную Думу получила по партийному списку мандат депутата Государственной думы VIII созыва от партии «Справедливая Россия — За правду» от Челябинской области, где помогала Валерию Гартунгу на выборах и была вторым номером в партийном списке. В настоящее время Лантратова является первым зампредом комитета Госдумы по просвещению.

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Депутат Яна Лантратова, представляющая в Госдуме Челябинскую область, рекомендована на должность главы комитета по делам национальностей. Об этом в своем telegram-канале 21 мая сообщил лидер справедливороссов Сергей Миронов. «В рамках ротации глав думских комитетов фракция „Справедливая Россия — За правду“ сегодня приняла решение освободить от должности председателя Комитета по делам национальностей Геннадия Семигина и рекомендовать на эту должность Яну Лантратову. Надеюсь, в ближайшее время Госдума рассмотрит и поддержит это решение фракции», — сообщил Миронов. Комитет по делам национальностей — один из 32 комитетов Госдумы. Семигин возглавлял комитет с 12 октября 2021 года. Лантратова в 2021 году на выборах в Государственную Думу получила по партийному списку мандат депутата Государственной думы VIII созыва от партии «Справедливая Россия — За правду» от Челябинской области, где помогала Валерию Гартунгу на выборах и была вторым номером в партийном списке. В настоящее время Лантратова является первым зампредом комитета Госдумы по просвещению.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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