В Южноуральске пьяный водитель спровоцировал погоню со стрельбой. Видео

21 мая 2024 в 17:55 Размер текста - 17 +

Сотрудники ДПС воспользовались табельным оружием, чтобы остановить пьяного лихача Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Южноуральске (Челябинская область) пьяный водитель спровоцировал погоню, в ходе которой инспекторам ДПС пришлось применить табельное оружие. Как сообщили URA.RU 21 мая в пресс-службе ГУ МВД по региону, даже после остановки автомобиля водитель пытался скрыться. «Инспекторы ДПС через громкоговорящее устройство неоднократно требовали водителя остановиться, а также предупреждали о применении табельного оружия. Но тот продолжал игнорировать распоряжения полицейских и не сбавлял скорость. Уже находясь за пределами жилой зоны, полицейские применили табельное оружие для остановки скрывавшегося транспорта: сперва произвели предупредительный выстрел, а затем прицельные — по колесам. Машина остановилась, а водитель, попытавшийся убежать, был задержан», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что, пытаясь уйти от погони, водитель нарушал ПДД, мешал другим участникам движения, а также представлял угрозу их жизни и здоровью. После задержания нарушителя выяснилось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, а автомобиль был не застрахован. «По фактам совершенных правонарушений инспекторами ДПС составлены четыре административных протокола по статьям 12.8, 12,25, 12.37 и 19.3 КоАП РФ. Южноуральским городским судом водителю вынесено решение об административном аресте на четырнадцать суток. Автомобиль помещен на специализированную стоянку», — добавили в пресс-службе ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Южноуральске (Челябинская область) пьяный водитель спровоцировал погоню, в ходе которой инспекторам ДПС пришлось применить табельное оружие. Как сообщили URA.RU 21 мая в пресс-службе ГУ МВД по региону, даже после остановки автомобиля водитель пытался скрыться. «Инспекторы ДПС через громкоговорящее устройство неоднократно требовали водителя остановиться, а также предупреждали о применении табельного оружия. Но тот продолжал игнорировать распоряжения полицейских и не сбавлял скорость. Уже находясь за пределами жилой зоны, полицейские применили табельное оружие для остановки скрывавшегося транспорта: сперва произвели предупредительный выстрел, а затем прицельные — по колесам. Машина остановилась, а водитель, попытавшийся убежать, был задержан», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что, пытаясь уйти от погони, водитель нарушал ПДД, мешал другим участникам движения, а также представлял угрозу их жизни и здоровью. После задержания нарушителя выяснилось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, а автомобиль был не застрахован. «По фактам совершенных правонарушений инспекторами ДПС составлены четыре административных протокола по статьям 12.8, 12,25, 12.37 и 19.3 КоАП РФ. Южноуральским городским судом водителю вынесено решение об административном аресте на четырнадцать суток. Автомобиль помещен на специализированную стоянку», — добавили в пресс-службе ведомства.