Российская журналистка Ксения Собчак пришла на показ фильма «Партенопа» (Parthenope) режиссера Паоло Соррентино на 77-й Каннский международный кинофестиваль в необычном платье. Она рассказала, что на показ итальянского автора решила выбрать продукцию бренда Loewe с его родины.
«Как же это было красиво. Первое кино тут, на котором плакала в конце. И не только я. Соррентино создала прекрасный фильм, полный любви, — Parthenope… Для премьеры Соррентино выбрала платье Loewe», — написала Ксения Собчак в своем telegram-канале, прикрепив видео в платье.
На предыдущий показ 21 мая она пришла с ювелирным изделием из серебра отечественного бренда Outlaw в виде части наручников на шее. Стоимость данного украшения — 250 тысяч рублей.
Канский фестиваль начался 14 мая 2024 года, закончится он только 25 мая. Председателем жюри стала американская актриса и режиссер Грета Гервиг. Во время недавнего показа модель Белла Хадид привлекла внимание публики, появившись на ковровой дорожке в откровенном наряде от Saint Laurent.
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