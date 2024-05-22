Собчак пришла на Каннский фестиваль в необычном платье. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Для просмотра фильма Ксения Собчак выбрала платье от итальянского бренда Loewe (архивное фото)
Для просмотра фильма Ксения Собчак выбрала платье от итальянского бренда Loewe (архивное фото) Фото:

Российская журналистка Ксения Собчак пришла на показ фильма «Партенопа» (Parthenope) режиссера Паоло Соррентино на 77-й Каннский международный кинофестиваль в необычном платье. Она рассказала, что на показ итальянского автора решила выбрать продукцию бренда Loewe с его родины.

«Как же это было красиво. Первое кино тут, на котором плакала в конце. И не только я. Соррентино создала прекрасный фильм, полный любви, — Parthenope… Для премьеры Соррентино выбрала платье Loewe», — написала Ксения Собчак в своем telegram-канале, прикрепив видео в платье.

На предыдущий показ 21 мая она пришла с ювелирным изделием из серебра отечественного бренда Outlaw в виде части наручников на шее. Стоимость данного украшения — 250 тысяч рублей.

Канский фестиваль начался 14 мая 2024 года, закончится он только 25 мая. Председателем жюри стала американская актриса и режиссер Грета Гервиг. Во время недавнего показа модель Белла Хадид привлекла внимание публики, появившись на ковровой дорожке в откровенном наряде от Saint Laurent.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская журналистка Ксения Собчак пришла на показ фильма «Партенопа» (Parthenope) режиссера Паоло Соррентино на 77-й Каннский международный кинофестиваль в необычном платье. Она рассказала, что на показ итальянского автора решила выбрать продукцию бренда Loewe с его родины. «Как же это было красиво. Первое кино тут, на котором плакала в конце. И не только я. Соррентино создала прекрасный фильм, полный любви, — Parthenope… Для премьеры Соррентино выбрала платье Loewe», — написала Ксения Собчак в своем telegram-канале, прикрепив видео в платье. На предыдущий показ 21 мая она пришла с ювелирным изделием из серебра отечественного бренда Outlaw в виде части наручников на шее. Стоимость данного украшения — 250 тысяч рублей. Канский фестиваль начался 14 мая 2024 года, закончится он только 25 мая. Председателем жюри стала американская актриса и режиссер Грета Гервиг. Во время недавнего показа модель Белла Хадид привлекла внимание публики, появившись на ковровой дорожке в откровенном наряде от Saint Laurent.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...