СКР взял на контроль драку, в которой подросток из Чусового лишился части уха

22 мая 2024 в 22:39 Размер текста - 17 +

К разбирательству подключились специалисты СКР Фото: Сергей Русанов © URA.RU Следователи заинтересовались дракой двух подростков в Чусовом (Пермский край), в результате которой один из ее участников потерял часть уха. В СУ СКР по региону была организована процессуальная проверка, пояснила пресс-служба ведомства. «Следователями территориального следственного отдела в городе Чусовом устанавливаются обстоятельства нанесения побоев несовершеннолетнему. Организовано проведение процессуальной проверки по статье УК о побоях», — написано в telegram-канале ведомства. Видео драки, где один из несовершеннолетних откусил часть уха другому, распространяется в местных telegram-каналах. В пресс-службе ГУ МВД России по региону поясняли URA.RU, что инцидент произошел 20 марта. Вероятно, драка произошла из-за словесного конфликта. Сбежавшего от толпы юношу позже догнали и ударили по лицу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следователи заинтересовались дракой двух подростков в Чусовом (Пермский край), в результате которой один из ее участников потерял часть уха. В СУ СКР по региону была организована процессуальная проверка, пояснила пресс-служба ведомства. «Следователями территориального следственного отдела в городе Чусовом устанавливаются обстоятельства нанесения побоев несовершеннолетнему. Организовано проведение процессуальной проверки по статье УК о побоях», — написано в telegram-канале ведомства. Видео драки, где один из несовершеннолетних откусил часть уха другому, распространяется в местных telegram-каналах. В пресс-службе ГУ МВД России по региону поясняли URA.RU, что инцидент произошел 20 марта. Вероятно, драка произошла из-за словесного конфликта. Сбежавшего от толпы юношу позже догнали и ударили по лицу.