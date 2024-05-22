СКР взял на контроль драку, в которой подросток из Чусового лишился части уха

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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, оцепление, скр, место происшествия
К разбирательству подключились специалисты СКР Фото:

Следователи заинтересовались дракой двух подростков в Чусовом (Пермский край), в результате которой один из ее участников потерял часть уха. В СУ СКР по региону была организована процессуальная проверка, пояснила пресс-служба ведомства.

«Следователями территориального следственного отдела в городе Чусовом устанавливаются обстоятельства нанесения побоев несовершеннолетнему. Организовано проведение процессуальной проверки по статье УК о побоях», — написано в telegram-канале ведомства.

Видео драки, где один из несовершеннолетних откусил часть уха другому, распространяется в местных telegram-каналах. В пресс-службе ГУ МВД России по региону поясняли URA.RU, что инцидент произошел 20 марта. Вероятно, драка произошла из-за словесного конфликта. Сбежавшего от толпы юношу позже догнали и ударили по лицу.

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Следователи заинтересовались дракой двух подростков в Чусовом (Пермский край), в результате которой один из ее участников потерял часть уха. В СУ СКР по региону была организована процессуальная проверка, пояснила пресс-служба ведомства. «Следователями территориального следственного отдела в городе Чусовом устанавливаются обстоятельства нанесения побоев несовершеннолетнему. Организовано проведение процессуальной проверки по статье УК о побоях», — написано в telegram-канале ведомства. Видео драки, где один из несовершеннолетних откусил часть уха другому, распространяется в местных telegram-каналах. В пресс-службе ГУ МВД России по региону поясняли URA.RU, что инцидент произошел 20 марта. Вероятно, драка произошла из-за словесного конфликта. Сбежавшего от толпы юношу позже догнали и ударили по лицу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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