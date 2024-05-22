Челябинские предприятия инвестировали в основной капитал 446 млрд рублей

23 мая 2024 в 10:25 Размер текста - 17 +

Бизнесу были предоставлены субсидии на компенсацию части затрат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Объем инвестиций в основной капитал в Челябинской области в 2023 году превысил 446 млрд рублей. Как сообщили 23 мая в пресс-службе заксобрания региона, эта информация прозвучала на заседании комитета ЗСО по экономической политике, рассмотревшего итоги инвестиционной деятельности в регионе. «Объем инвестиций в основной капитал в 2023 году в Челябинской области вырос на 7,8 процента и составил более 446 миллиардов рублей. Объем работ по строительству увеличился на 8,9 процента — до 245 миллиардов рублей. Введено в эксплуатацию рекордное количество жилья — почти два миллиона 100 тысяч квадратных метров. Все основные экономические показатели имеют положительную динамику. Мы видим, что наш регион активно развивается и остается сильным в экономическом плане», — цитируют в пресс-службе ЗСО председателя комитета Евгения Илле. В рамках государственно-частного партнерства заключено 49 соглашений с инвесторами. На конец 2023 года в сводный перечень новых инвестпроектов вошли восемь проектов с общим объемом инвестиций 34,1 млрд рублей, в рамках которых планируется создать более 1 350 рабочих мест. Регион получил в 2023 году дотацию из федерального бюджета в размере 361,6 млн рублей для компенсации выпадающих доходов областного бюджета от применения организациями инвестиционного налогового вычета. В сравнении с 2022 годом объем компенсации увеличился на 15 млн. Кроме того, меры поддержки инвесторам были оказаны Фондом развития промышленности Челябинской области. Это гранты на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, платежей по договорам лизинга на покупку промышленного оборудования, проведение НИОКР и субсидии на компенсацию расходов, связанных с приобретением оборудования. Специалистами Фонда развития предпринимательства Челябинской области — Центр «Мой бизнес» осуществляется сопровождение 117 инвестиционных проектов, при реализации которых планируется привлечь инвестиций на сумму более 150 млрд рублей и создать 13 560 рабочих мест. Фондом финансирования промышленности и предпринимательства Челябинской области — Центр «Мой бизнес» выдано 87 микрозаймов на сумму почти 146 млн рублей. Добавим, по данным Челябинскстата, по итогам 2022 года объем инвестиций в основной капитал по полному кругу хозяйствующих субъектов в регионе составил 373,14 млрд рублей. Депутаты комитета по экономической политике и предпринимательству положительно оценили работу минэкономразвития региона по стимулированию инвестиционной деятельности. Илле отметил, что развитие инвестиционной деятельности и создание комфортных условий для инвесторов остается важнейшим направлением работы депутатов заксобрания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Объем инвестиций в основной капитал в Челябинской области в 2023 году превысил 446 млрд рублей. Как сообщили 23 мая в пресс-службе заксобрания региона, эта информация прозвучала на заседании комитета ЗСО по экономической политике, рассмотревшего итоги инвестиционной деятельности в регионе. «Объем инвестиций в основной капитал в 2023 году в Челябинской области вырос на 7,8 процента и составил более 446 миллиардов рублей. Объем работ по строительству увеличился на 8,9 процента — до 245 миллиардов рублей. Введено в эксплуатацию рекордное количество жилья — почти два миллиона 100 тысяч квадратных метров. Все основные экономические показатели имеют положительную динамику. Мы видим, что наш регион активно развивается и остается сильным в экономическом плане», — цитируют в пресс-службе ЗСО председателя комитета Евгения Илле. В рамках государственно-частного партнерства заключено 49 соглашений с инвесторами. На конец 2023 года в сводный перечень новых инвестпроектов вошли восемь проектов с общим объемом инвестиций 34,1 млрд рублей, в рамках которых планируется создать более 1 350 рабочих мест. Регион получил в 2023 году дотацию из федерального бюджета в размере 361,6 млн рублей для компенсации выпадающих доходов областного бюджета от применения организациями инвестиционного налогового вычета. В сравнении с 2022 годом объем компенсации увеличился на 15 млн. Кроме того, меры поддержки инвесторам были оказаны Фондом развития промышленности Челябинской области. Это гранты на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, платежей по договорам лизинга на покупку промышленного оборудования, проведение НИОКР и субсидии на компенсацию расходов, связанных с приобретением оборудования. Специалистами Фонда развития предпринимательства Челябинской области — Центр «Мой бизнес» осуществляется сопровождение 117 инвестиционных проектов, при реализации которых планируется привлечь инвестиций на сумму более 150 млрд рублей и создать 13 560 рабочих мест. Фондом финансирования промышленности и предпринимательства Челябинской области — Центр «Мой бизнес» выдано 87 микрозаймов на сумму почти 146 млн рублей. Добавим, по данным Челябинскстата, по итогам 2022 года объем инвестиций в основной капитал по полному кругу хозяйствующих субъектов в регионе составил 373,14 млрд рублей. Депутаты комитета по экономической политике и предпринимательству положительно оценили работу минэкономразвития региона по стимулированию инвестиционной деятельности. Илле отметил, что развитие инвестиционной деятельности и создание комфортных условий для инвесторов остается важнейшим направлением работы депутатов заксобрания.