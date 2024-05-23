23 мая 2024

«Магнит» согласился помочь полиции ХМАО в борьбе с дрифтерами

© Служба новостей «URA.RU»
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"Магнит" установит ограничения на парковке, где устраивают заезды
"Магнит" установит ограничения на парковке, где устраивают заезды Фото:

После годовой переписки с полицией Сургута компания «Магнит» согласилась помочь правоохранителям в борьбе с дрифтерами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе торговой сети.

Весной 2023 года полиция обратилась в компанию «Магнит» с просьбой о помощи в борьбе с дрифтерами, которые устраивают ночные заезды на парковке супермаркета и мешают отдыхать жителям близлежащих домов. Полиция просила установить ограждения на парковке. «Компания построит ограждения на парковке за свой счет», — сообщили в пресс-службе «Магнита».

Приходил ли ответ аналогичный ответ от торговой сети в полицию, на момент публикации узнать не удалось. В окружное управление МВД был направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что «Магнит» игнорирует призывы о помощи полиции Сургута в борьбе с дрифтерами. Руководство городского управления МВД год пытается найти общий язык с руководством компании.

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После годовой переписки с полицией Сургута компания «Магнит» согласилась помочь правоохранителям в борьбе с дрифтерами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе торговой сети. Весной 2023 года полиция обратилась в компанию «Магнит» с просьбой о помощи в борьбе с дрифтерами, которые устраивают ночные заезды на парковке супермаркета и мешают отдыхать жителям близлежащих домов. Полиция просила установить ограждения на парковке. «Компания построит ограждения на парковке за свой счет», — сообщили в пресс-службе «Магнита». Приходил ли ответ аналогичный ответ от торговой сети в полицию, на момент публикации узнать не удалось. В окружное управление МВД был направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что «Магнит» игнорирует призывы о помощи полиции Сургута в борьбе с дрифтерами. Руководство городского управления МВД год пытается найти общий язык с руководством компании.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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