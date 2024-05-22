Торговая сеть «Магнит» (АО «Тандер») игнорирует призывы о помощи полиции Сургута (ХМАО) в борьбе с дрифтерами, устраивающими заезды на парковке супермаркета. Об этом URA.RU сообщил источники из силовых структур.
«Руководство городской полиции несколько раз обращалось к руководству «Магнита» с просьбой посодействовать в борьбе с дрифтерами, устраивающими ночные заезды на парковке супермаркета на улице Быстринской. Естественно, это не нравится жителями близлежащих домов, и они завалили полицию жалобами. Правоохранители постоянно ловят нарушителей, но гонки продолжаются. Руководство «Магнита» попросили установить разделительные блоки на парковке, но на призывы никто не ответил», — сообщил собеседник.
Блоки, по мнению полицейских, разделят парковку на зоны, и места для заездов не останется. Пока же ситуацию решают постоянными рейдами. Для разъяснения ситуации был направлен запрос в компанию «Магнит». На момент публикации ответ не поступил.
В УМВД сообщили, что рейды проходят на постоянной основе. «За последний год в компанию было направлено несколько писем. Вопрос все еще решается. Пока же полиция продолжает постоянные патрулирования. За 2024 год на парковке Быстринской, 5 пресечено 177 нарушений ПДД. 12 автомобилей помещено на специализированную стоянку. Рейды продолжатся и дальше. Если к решению подключится не только полиция, но и администрация города с компанией «Магнит», то проблема решится быстрей», — сообщили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте водитель на Infiniti устроил погоню с полицией. Двум патрулям ДПС пришлось блокировать проезжую часть для остановки нарушителя.
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