Ozon массово задерживает посылки свердловчан

В Екатеринбурге доставка товаров маркетплейса Ozon откладывается больше чем на неделю, оплаченные заказы не доходят до адресатов. О проблемах с транспортировкой в компании рассказали читатели URA.RU.
«Все доставки оплачены неделю назад, и все эти доставки перенесены», — пожаловалась екатеринбурженка. В пресс-службе Ozon заявили, что в курсе ситуации и меры для ее разрешения приняты.
«До конца месяца сроки доставки заказов придут в норму. Какими бы ни были обстоятельства, мы всегда уведомляем клиентов о переносах и предлагаем альтернативные варианты доставки», — прокомментировали в пресс-службе.
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