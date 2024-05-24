Ozon массово задерживает посылки свердловчан

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В Ozon заявили, что в курсе ситуации
В Ozon заявили, что в курсе ситуации Фото:

В Екатеринбурге доставка товаров маркетплейса Ozon откладывается больше чем на неделю, оплаченные заказы не доходят до адресатов. О проблемах с транспортировкой в компании рассказали читатели URA.RU.

«Все доставки оплачены неделю назад, и все эти доставки перенесены», — пожаловалась екатеринбурженка. В пресс-службе Ozon заявили, что в курсе ситуации и меры для ее разрешения приняты.

«До конца месяца сроки доставки заказов придут в норму. Какими бы ни были обстоятельства, мы всегда уведомляем клиентов о переносах и предлагаем альтернативные варианты доставки», — прокомментировали в пресс-службе.

Сроки всех доставок изменены и продлены
Сроки всех доставок изменены и продлены
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В Екатеринбурге доставка товаров маркетплейса Ozon откладывается больше чем на неделю, оплаченные заказы не доходят до адресатов. О проблемах с транспортировкой в компании рассказали читатели URA.RU. «Все доставки оплачены неделю назад, и все эти доставки перенесены», — пожаловалась екатеринбурженка. В пресс-службе Ozon заявили, что в курсе ситуации и меры для ее разрешения приняты. «До конца месяца сроки доставки заказов придут в норму. Какими бы ни были обстоятельства, мы всегда уведомляем клиентов о переносах и предлагаем альтернативные варианты доставки», — прокомментировали в пресс-службе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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