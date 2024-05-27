27 мая 2024

Мэр Златоуста после отставки подвел итоги конкурса лучших канализационных люков. Фото

Мэр Златоуста Пекарский после отставки подвел итоги конкурса на лучший люк
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер с рабочим визитом в Златоустовский городской округ. Челябинск, пекарский максим
Максим Пекарский объявил об отставке 27 мая Фото:

В Златоусте (Челябинская область) подвели итоги конкурса на лучший эскиз крышки люка для коммунальной инфраструктуры. Призы победителям конкурса вручил глава города Максим Пекарский, — сообщили 28 мая в пресс-службе мэрии.

«Победителями конкурса стали ученик школы №15 Александр Жирков и преподаватель Златоустовского индустриального колледжа Александр Алексеев. Награды им вручил глава округа Максим Пекарский. Эскизы будут реализованы на улицах Златоуста летом 2025 года», — уточнили в пресс-службе.

Конкурс на лучший эскиз крышки люка для коммунальной инфраструктуры был объявлен в марте. Свои творческие работы на конкурс прислали 53 участника в возрасте от 10 до 47 лет.

Максим Пекарский объявил о своей отставке 27 мая. Его полномочия будут прекращены 30 мая.

Люки с эскизом победителей появятся на улицах города в 2025 году
Люки с эскизом победителей появятся на улицах города в 2025 году
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Победителем конкурса стал предподаватель индустриального колледжа
Победителем конкурса стал предподаватель индустриального колледжа
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Награду из рук мэра получил ученик школы № 15
Награду из рук мэра получил ученик школы № 15
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В Златоусте (Челябинская область) подвели итоги конкурса на лучший эскиз крышки люка для коммунальной инфраструктуры. Призы победителям конкурса вручил глава города Максим Пекарский, — сообщили 28 мая в пресс-службе мэрии. «Победителями конкурса стали ученик школы №15 Александр Жирков и преподаватель Златоустовского индустриального колледжа Александр Алексеев. Награды им вручил глава округа Максим Пекарский. Эскизы будут реализованы на улицах Златоуста летом 2025 года», — уточнили в пресс-службе. Конкурс на лучший эскиз крышки люка для коммунальной инфраструктуры был объявлен в марте. Свои творческие работы на конкурс прислали 53 участника в возрасте от 10 до 47 лет. Максим Пекарский объявил о своей отставке 27 мая. Его полномочия будут прекращены 30 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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