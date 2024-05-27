В Златоусте (Челябинская область) подвели итоги конкурса на лучший эскиз крышки люка для коммунальной инфраструктуры. Призы победителям конкурса вручил глава города Максим Пекарский, — сообщили 28 мая в пресс-службе мэрии.
«Победителями конкурса стали ученик школы №15 Александр Жирков и преподаватель Златоустовского индустриального колледжа Александр Алексеев. Награды им вручил глава округа Максим Пекарский. Эскизы будут реализованы на улицах Златоуста летом 2025 года», — уточнили в пресс-службе.
Конкурс на лучший эскиз крышки люка для коммунальной инфраструктуры был объявлен в марте. Свои творческие работы на конкурс прислали 53 участника в возрасте от 10 до 47 лет.
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В Златоусте (Челябинская область) подвели итоги конкурса на лучший эскиз крышки люка для коммунальной инфраструктуры. Призы победителям конкурса вручил глава города Максим Пекарский, — сообщили 28 мая в пресс-службе мэрии. «Победителями конкурса стали ученик школы №15 Александр Жирков и преподаватель Златоустовского индустриального колледжа Александр Алексеев. Награды им вручил глава округа Максим Пекарский. Эскизы будут реализованы на улицах Златоуста летом 2025 года», — уточнили в пресс-службе. Конкурс на лучший эскиз крышки люка для коммунальной инфраструктуры был объявлен в марте. Свои творческие работы на конкурс прислали 53 участника в возрасте от 10 до 47 лет. Максим Пекарский объявил о своей отставке 27 мая. Его полномочия будут прекращены 30 мая.