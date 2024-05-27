Общество ЖКХ и Городская среда Мэр Златоуста после отставки подвел итоги конкурса лучших канализационных люков. Фото Мэр Златоуста Пекарский после отставки подвел итоги конкурса на лучший люк 28 мая 2024 в 12:01 Размер текста - 17 + Максим Пекарский объявил об отставке 27 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) подвели итоги конкурса на лучший эскиз крышки люка для коммунальной инфраструктуры. Призы победителям конкурса вручил глава города Максим Пекарский, — сообщили 28 мая в пресс-службе мэрии. «Победителями конкурса стали ученик школы №15 Александр Жирков и преподаватель Златоустовского индустриального колледжа Александр Алексеев. Награды им вручил глава округа Максим Пекарский. Эскизы будут реализованы на улицах Златоуста летом 2025 года», — уточнили в пресс-службе. Конкурс на лучший эскиз крышки люка для коммунальной инфраструктуры был объявлен в марте. Свои творческие работы на конкурс прислали 53 участника в возрасте от 10 до 47 лет. Максим Пекарский объявил о своей отставке 27 мая. Его полномочия будут прекращены 30 мая. Люки с эскизом победителей появятся на улицах города в 2025 году Фото: пресс-служба администрации Златоуста Победителем конкурса стал предподаватель индустриального колледжа Фото: пресс-служба администрации Златоуста Награду из рук мэра получил ученик школы № 15 Фото: пресс-служба администрации Златоуста Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Златоусте (Челябинская область) подвели итоги конкурса на лучший эскиз крышки люка для коммунальной инфраструктуры. Призы победителям конкурса вручил глава города Максим Пекарский, — сообщили 28 мая в пресс-службе мэрии. «Победителями конкурса стали ученик школы №15 Александр Жирков и преподаватель Златоустовского индустриального колледжа Александр Алексеев. Награды им вручил глава округа Максим Пекарский. Эскизы будут реализованы на улицах Златоуста летом 2025 года», — уточнили в пресс-службе. Конкурс на лучший эскиз крышки люка для коммунальной инфраструктуры был объявлен в марте. Свои творческие работы на конкурс прислали 53 участника в возрасте от 10 до 47 лет. Максим Пекарский объявил о своей отставке 27 мая. Его полномочия будут прекращены 30 мая. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям