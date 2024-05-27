27 мая 2024

Мэр Пекарский после объявления об отставке продолжает руководить Златоустом

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Совещание с главами муниципальных образований у губернатора. Челябинск, пекарский максим
Максим Пекарский останется мэром до 30 мая Фото:

Мэр Златоуста (Челябинская область) Максим Пекарский 27 мая в соцсетях сообщил о том, что написал заявление на увольнение по собственному желанию. Однако, по информации пресс-службы мэрии, решение об увольнении Пекарского еще не принято.

«Соответствующее заявление направлено в городское собрание депутатов. Депутаты рассмотрят заявление на заседании 30 мая. Тогда же будет принято решение о назначении временно исполняющего обязанности главы городского округа», — сообщили в пресс-службе.

До момента принятия заявления Пекарский продолжит исполнять свои обязанности. Он не доработал до окончания срока полномочий четыре месяца. Пекарский был избран главой города на пять лет в октябре 2019 года. До этого возглавлял управление муниципальной милиции Златоуста.

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Мэр Златоуста (Челябинская область) Максим Пекарский 27 мая в соцсетях сообщил о том, что написал заявление на увольнение по собственному желанию. Однако, по информации пресс-службы мэрии, решение об увольнении Пекарского еще не принято. «Соответствующее заявление направлено в городское собрание депутатов. Депутаты рассмотрят заявление на заседании 30 мая. Тогда же будет принято решение о назначении временно исполняющего обязанности главы городского округа», — сообщили в пресс-службе. До момента принятия заявления Пекарский продолжит исполнять свои обязанности. Он не доработал до окончания срока полномочий четыре месяца. Пекарский был избран главой города на пять лет в октябре 2019 года. До этого возглавлял управление муниципальной милиции Златоуста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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