Мэр Пекарский после объявления об отставке продолжает руководить Златоустом

28 мая 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

Максим Пекарский останется мэром до 30 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэр Златоуста (Челябинская область) Максим Пекарский 27 мая в соцсетях сообщил о том, что написал заявление на увольнение по собственному желанию. Однако, по информации пресс-службы мэрии, решение об увольнении Пекарского еще не принято. «Соответствующее заявление направлено в городское собрание депутатов. Депутаты рассмотрят заявление на заседании 30 мая. Тогда же будет принято решение о назначении временно исполняющего обязанности главы городского округа», — сообщили в пресс-службе. До момента принятия заявления Пекарский продолжит исполнять свои обязанности. Он не доработал до окончания срока полномочий четыре месяца. Пекарский был избран главой города на пять лет в октябре 2019 года. До этого возглавлял управление муниципальной милиции Златоуста. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Златоуста (Челябинская область) Максим Пекарский 27 мая в соцсетях сообщил о том, что написал заявление на увольнение по собственному желанию. Однако, по информации пресс-службы мэрии, решение об увольнении Пекарского еще не принято. «Соответствующее заявление направлено в городское собрание депутатов. Депутаты рассмотрят заявление на заседании 30 мая. Тогда же будет принято решение о назначении временно исполняющего обязанности главы городского округа», — сообщили в пресс-службе. До момента принятия заявления Пекарский продолжит исполнять свои обязанности. Он не доработал до окончания срока полномочий четыре месяца. Пекарский был избран главой города на пять лет в октябре 2019 года. До этого возглавлял управление муниципальной милиции Златоуста.