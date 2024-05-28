Долг сына челябинского экс-губернатора Дубровского вырос за день на 40 миллионов

Задолженность сына Александра бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского выросла почти на 40 млн рублей за один день. Соответствующее определение о включении требований в реестр кредиторов фирмы «Челябстройкомплект» (»ЧСК»), принадлежащий должнику, принял арбитражный суд региона в ответ на претензии компании «ЖилКомСервис» сестры Дубровского-младшего Анны.
«Поскольку имеющаяся задолженность должником не была погашена, учитывая введение в отношении должника процедуры банкротства, заявитель обратился в арбитражный суд с требованием о включении задолженности в реестр требований кредиторов должника. Требование кредитора в заявленном размере следует признать обоснованным по своему содержанию», — отмечено в документе суда.
Задолженность возникла на основе трех групп неисполненных обязательств. Должник не вернул заем в сумме 20,3 млн рублей. Также он не оплатил 2,3 млн рублей за поставку стройматериалов для проведения капремонтов жилых домов в Магнитогорске и Челябинске и процент. Также размер обязательств сформировал долг по договору субаренды транспортного средства в сумме 1,7 млн рублей. Также начислены проценты за пользование средствами.
Суд учел, что имеется заинтересованность в сохранении бизнеса в руках одной семьи. В то же время суд учел, что займы брались в связи с тяжелых финансовым положением компании. Суд признал, что выплатить задолженность следует не по общим основаниям для независимых кредиторов, а в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты.
До 2018 года «Жилкомсервис» принадлежал Александру Дубровскому, однако с октября 2021 года фирма находится в собственности его сестры. Компания «ЧСК» признана банкротом. Данный статус суд присвоил в связи с задолженностью перед ПО «Монтажник». Данной обанкроченной компанией владеет также семья Дубровских. Финансово несостоятельными признаны оба Дубровских. Бывший губернатор после отставки покинул страну. Представители семьи со СМИ не общаются.
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