Челябинский губернатор Текслер дал оценку новому проекту Путина и Мирзиеева

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал перспективным проект расширения транспортного коридора «Север — Юг» путем строительства железной дороги через Узбекистан, Афганистан и Пакистан, о котором договорились президент РФ Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Об этом Текслер заявил корреспонденту URA.RU 28 мая.
«Стоит задача максимально расширять все возможные направления экспорта. Есть традиционные направления, выходы на рынки через порты Дальнего Востока, есть коридор „Север — Юг“, его западная и восточная части. Сейчас объявлено о новом направлении, о дороге через Узбекистан и Афганистан с возможностью выхода на Пакистан и дальше в Индию. Считаю, что это перспективное направление, учитывая, что сейчас территория Афганистана экономически и политически полностью контролируется. Соответственно, этот коридор становится более безопасным и через него можно продавать свои товары и услуги», — заявил Текслер, который находился в составе российской делегации.
Президент РФ Владимир Путин 27 мая в ходе государственного визита в Узбекистан заявил о том, что Россия может расширить проект транспортного коридора «Север — Юг» и помочь Узбекистану получить выход к Индийскому океану. Железнодорожная магистраль пройдет через Беларусь, Россию, Казахстан, Узбекистан, Афганистан и Пакистан.
«Один из маршрутов международного коридора от России и Белоруссии до побережья Индийского океана пройдет здесь, рядом с Узбекистаном или через территорию Узбекистана. Это вполне возможно. Это очень интересно с точки зрения создания дополнительных возможностей, и в том числе выхода Узбекистана к океану», — сказал президент.
В совместном заявлении лидеров России и Узбекистана, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что «стороны продолжат реализацию взаимовыгодных проектов в области транспорта и логистики». «Дана положительная оценка итогам первого заседания рабочей группы по развитию мультимодального транспортного коридора „Беларусь — Россия — Казахстан — Узбекистан — Афганистан — Пакистан“, состоявшегося 23 апреля 2024 года в городе Термезе», — сказано в документе.
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