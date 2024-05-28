Что известно о паводке в ХМАО

28 мая уровень воды Оби в Нижневартовске составил 904 сантиметра, что на 2 сантиметра больше в сравнении с предыдущими сутками. В районе РЭБ Флота города возвели дамбу, а на случай ЧС — создали резерв необходимых ресурсов. Об актуальной информации о ситуации с паводком в ХМАО — в материале URA.RU.
Самый высокий показатель уровня воды в реке Обь в ХМАО наблюдается в Нижневартовске. В связи с угрозой подтоплений территорий в районе РЭБ Флота спасатели и специалисты возвели дамбу. Для этого геодезисты вымеряли самые низкие точки автодороги, связывающей две части дачных массивов. После расчетов рабочие с помощью трактора засыпали и разровняли основу укрепления и расположили на ней мешки.
На случай ЧС в городе создали резерв материальных ресурсов. На складе хранятся вещи и оборудования, которые могут понадобиться людям в пунктах временного размещения. «Склад городского резерва предназначен для развертывания пунктов временного размещения в случае возникновения ЧС. <…> Здесь находятся более двухсот раскладушек с матрасами, 400 комплектов постельного белья, одеяла, подушки», — прокомментировал замдиректора управления по делам ГО и ЧС Нижневартовска Андрей Механошин в видео, опубликованном в telegram-канале «Нижневартовск официально». Для временного размещения горожан рассчитаны 14 пунктов.
В Сургуте пока ситуация более благополучная. Уровень воды в реке Обь составляет 682 сантиметров, что не является критичной ситуацией. Подтопления начинаются, когда вода достигает отметки в 800 сантиметров и выше. В реке Черной уровень воды снижается.
В поселке Салым (Нефтеюганский район) река Вандрас уже превысила критический уровень, уровень воды составляет 717 сантиметров. Но ситуация уже идет на спад. В официальном telegram-канале югорских властей указано, что развитие ситуации с паводком в регионе находится под контролем специалистов. А все муниципалитеты готовы к различным сценариям.
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