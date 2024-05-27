Власти Нижневартовска возводят укрепления в ожидании паводка

В Нижневартовске в районе РЭБ Флота спасатели и специалисты управления по делам ГО и ЧС возводят дамбу, чтобы избежать затопления дороги из-за паводка. Об этом с места событий передает журналист агентства URA.RU.
«С 10 часов утра на участке дороги, находящейся рядом с проймой реки Обь в районе РЭБ Флота, работают сотрудники МЧС и управления по делам ГО и ЧС Нижневартовска. Они участвуют в строительстве дамбы. Также в работе задействована техника», — передает журналист URA.RU. Укрепление возводят в районе дачных товариществ «Строитель», «Спецстроевец», «Кедр».
Для возведения дамбы геодезисты вымеряли самые низкие точки автомобильной дороги, связывающей две части дачных массивов. После расчетов рабочие с помощью трактора засыпали и разровняли основу укрепления и расположили на ней мешки.
За комментарием корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу мэрии города. Ответ ожидается.
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