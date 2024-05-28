Общество В Екатеринбурге продают самую дорогую квартиру. Фото 29 мая 2024 в 11:39 Размер текста - 17 + Квартира расположена элитном доме на берегу Исети Фото: Илья Московец © URA.RU Самая дорогая квартира в Екатеринбурге находится на Олимпийской набережной, 7, ее продают за 74,9 миллиона рублей. Объявление размещено на «Авито Недвижимости» (там и назвали квартиру самой дорогой). «Квартира оснащена всем необходимым для комфортной жизни, включая несколько санузлов и гардеробные, а также кухню-гостиную», — говорится в объявлении. В пятикомнатной квартире на третьем этаже проделан дизайнерский ремонт, общая ее площадь составляет 144 квадратных метров, а стоимость одного «квадрата» достигает 520139 рублей, окна выходят на Исеть. На территории ЖК действует особая система безопасности. А также есть собственная инфраструктура — магазины, школы и зоны отдыха. Ранее в Екатеринбурге выставили на продажу двухэтажную квартиру с панорамными окнами за 130 млн рублей. Окна выходят на три стороны — на проспект Ленина, в сторону улицы Попова и улицы Сакко и Ванцетти. При желании покупатель может сделать в ней 10 комнат. сайт Avito Фото: сайт Avito Фото: сайт Avito Фото: сайт Avito Фото: сайт Avito Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Самая дорогая квартира в Екатеринбурге находится на Олимпийской набережной, 7, ее продают за 74,9 миллиона рублей. Объявление размещено на «Авито Недвижимости» (там и назвали квартиру самой дорогой). «Квартира оснащена всем необходимым для комфортной жизни, включая несколько санузлов и гардеробные, а также кухню-гостиную», — говорится в объявлении. В пятикомнатной квартире на третьем этаже проделан дизайнерский ремонт, общая ее площадь составляет 144 квадратных метров, а стоимость одного «квадрата» достигает 520139 рублей, окна выходят на Исеть. На территории ЖК действует особая система безопасности. А также есть собственная инфраструктура — магазины, школы и зоны отдыха. Ранее в Екатеринбурге выставили на продажу двухэтажную квартиру с панорамными окнами за 130 млн рублей. Окна выходят на три стороны — на проспект Ленина, в сторону улицы Попова и улицы Сакко и Ванцетти. При желании покупатель может сделать в ней 10 комнат. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям