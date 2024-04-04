В Екатеринбурге продают двухэтажную квартиру без отделки за 130 млн рублей. Фото

05 апреля 2024 в 11:05 Размер текста - 17 +

Квартира располагается на последних этажах, на каждом есть выход в подъезд (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге на продажу выставили двухэтажную квартиру (27 и 28 этажи) с панорамными окнами за 130 млн рублей. При желании покупатель может сделать в ней 10 комнат — это позволяет свободная планировка и черновая отделка. Объявление о продаже появилось на сайте агентства «Кулиговская и партнеры». «Окна выходят на три стороны — на проспект Ленина, в сторону улицы Попова и улицы Сакко и Ванцетти. Так в квартире в течение всего дня будет светить солнце. Из окон открывается красивый вид на город — здания рядом низкие, другие дома не перекрывают обзор», — указано в объявлении. В квартире есть зона со вторым светом — это большой зал с высотой стен в два этажа, которые не разделены внутренними перекрытиями. Продавец подчеркивает, что в помещении есть только финишная стяжка, радиаторы, разводка горячей и холодной воды, электричество, установлены щиток и комплексная система очистки воды. Ранее в Екатеринбурге в ЖК «Макаровский» выставили на продажу трехкомнатную квартиру за 150 млн рублей. При этом другие варианты квартир с таким же количеством комнат в этом же жилом комплексе оцениваются в три раза дешевле. Квартира за 130 млн рублей выглядит так Фото: сайт агентства «Кулиговская и партнеры» Фото: сайт агентства «Кулиговская и партнеры» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на продажу выставили двухэтажную квартиру (27 и 28 этажи) с панорамными окнами за 130 млн рублей. При желании покупатель может сделать в ней 10 комнат — это позволяет свободная планировка и черновая отделка. Объявление о продаже появилось на сайте агентства «Кулиговская и партнеры». «Окна выходят на три стороны — на проспект Ленина, в сторону улицы Попова и улицы Сакко и Ванцетти. Так в квартире в течение всего дня будет светить солнце. Из окон открывается красивый вид на город — здания рядом низкие, другие дома не перекрывают обзор», — указано в объявлении. В квартире есть зона со вторым светом — это большой зал с высотой стен в два этажа, которые не разделены внутренними перекрытиями. Продавец подчеркивает, что в помещении есть только финишная стяжка, радиаторы, разводка горячей и холодной воды, электричество, установлены щиток и комплексная система очистки воды. Ранее в Екатеринбурге в ЖК «Макаровский» выставили на продажу трехкомнатную квартиру за 150 млн рублей. При этом другие варианты квартир с таким же количеством комнат в этом же жилом комплексе оцениваются в три раза дешевле.