04 апреля 2024

В Екатеринбурге продают двухэтажную квартиру без отделки за 130 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки. Екатеринбург, недвижимость, ипотека, новостройки, дом, жилье, здание, квартиры
Квартира располагается на последних этажах, на каждом есть выход в подъезд (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на продажу выставили двухэтажную квартиру (27 и 28 этажи) с панорамными окнами за 130 млн рублей. При желании покупатель может сделать в ней 10 комнат — это позволяет свободная планировка и черновая отделка. Объявление о продаже появилось на сайте агентства «Кулиговская и партнеры».

«Окна выходят на три стороны — на проспект Ленина, в сторону улицы Попова и улицы Сакко и Ванцетти. Так в квартире в течение всего дня будет светить солнце. Из окон открывается красивый вид на город — здания рядом низкие, другие дома не перекрывают обзор», — указано в объявлении.

В квартире есть зона со вторым светом — это большой зал с высотой стен в два этажа, которые не разделены внутренними перекрытиями. Продавец подчеркивает, что в помещении есть только финишная стяжка, радиаторы, разводка горячей и холодной воды, электричество, установлены щиток и комплексная система очистки воды.

Ранее в Екатеринбурге в ЖК «Макаровский» выставили на продажу трехкомнатную квартиру за 150 млн рублей. При этом другие варианты квартир с таким же количеством комнат в этом же жилом комплексе оцениваются в три раза дешевле.

Квартира за 130 млн рублей выглядит так
Квартира за 130 млн рублей выглядит так

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В Екатеринбурге на продажу выставили двухэтажную квартиру (27 и 28 этажи) с панорамными окнами за 130 млн рублей. При желании покупатель может сделать в ней 10 комнат — это позволяет свободная планировка и черновая отделка. Объявление о продаже появилось на сайте агентства «Кулиговская и партнеры». «Окна выходят на три стороны — на проспект Ленина, в сторону улицы Попова и улицы Сакко и Ванцетти. Так в квартире в течение всего дня будет светить солнце. Из окон открывается красивый вид на город — здания рядом низкие, другие дома не перекрывают обзор», — указано в объявлении. В квартире есть зона со вторым светом — это большой зал с высотой стен в два этажа, которые не разделены внутренними перекрытиями. Продавец подчеркивает, что в помещении есть только финишная стяжка, радиаторы, разводка горячей и холодной воды, электричество, установлены щиток и комплексная система очистки воды. Ранее в Екатеринбурге в ЖК «Макаровский» выставили на продажу трехкомнатную квартиру за 150 млн рублей. При этом другие варианты квартир с таким же количеством комнат в этом же жилом комплексе оцениваются в три раза дешевле.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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