В Екатеринбурге на продажу выставили двухэтажную квартиру (27 и 28 этажи) с панорамными окнами за 130 млн рублей. При желании покупатель может сделать в ней 10 комнат — это позволяет свободная планировка и черновая отделка. Объявление о продаже появилось на сайте агентства «Кулиговская и партнеры».
«Окна выходят на три стороны — на проспект Ленина, в сторону улицы Попова и улицы Сакко и Ванцетти. Так в квартире в течение всего дня будет светить солнце. Из окон открывается красивый вид на город — здания рядом низкие, другие дома не перекрывают обзор», — указано в объявлении.
В квартире есть зона со вторым светом — это большой зал с высотой стен в два этажа, которые не разделены внутренними перекрытиями. Продавец подчеркивает, что в помещении есть только финишная стяжка, радиаторы, разводка горячей и холодной воды, электричество, установлены щиток и комплексная система очистки воды.
Ранее в Екатеринбурге в ЖК «Макаровский» выставили на продажу трехкомнатную квартиру за 150 млн рублей. При этом другие варианты квартир с таким же количеством комнат в этом же жилом комплексе оцениваются в три раза дешевле.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!