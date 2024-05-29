В Европарламенте проходят обыски из-за России

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Следователи Бельгии и Франции провели обыски в Европарламенте Фото:

В Европарламенте проходят обыски. Они связаны с делом о предполагаемом влиянии России. Следователи обыскивают офисы. Также розыскные мероприятия прошли в штаб-квартире голландского парламентария. Об этом сообщает Spiegel.

«Из-за „дела России“ следователи обыскивают офисы в парламенте Евросоюза. Следователи вновь провели обыски. Пострадал и штаб-квартира голландского парламентария», — передают авторы издания. Отмечается, что обыски связаны с якобы российским влиянием на парламент ЕС.

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В Европарламенте проходят обыски. Они связаны с делом о предполагаемом влиянии России. Следователи обыскивают офисы. Также розыскные мероприятия прошли в штаб-квартире голландского парламентария. Об этом сообщает Spiegel. «Из-за „дела России“ следователи обыскивают офисы в парламенте Евросоюза. Следователи вновь провели обыски. Пострадал и штаб-квартира голландского парламентария», — передают авторы издания. Отмечается, что обыски связаны с якобы российским влиянием на парламент ЕС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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