В Европарламенте проходят обыски из-за России

Следователи Бельгии и Франции провели обыски в Европарламенте
В Европарламенте проходят обыски. Они связаны с делом о предполагаемом влиянии России. Следователи обыскивают офисы. Также розыскные мероприятия прошли в штаб-квартире голландского парламентария. Об этом сообщает Spiegel.
«Из-за „дела России“ следователи обыскивают офисы в парламенте Евросоюза. Следователи вновь провели обыски. Пострадал и штаб-квартира голландского парламентария», — передают авторы издания. Отмечается, что обыски связаны с якобы российским влиянием на парламент ЕС.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.