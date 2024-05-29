Медицинский теплоход из ХМАО «Николай Пирогов», который более 30 лет курсирует по рекам округа, планируют отправить на капремонт. Ему на замену прибудет новое современное судно, которое сейчас строят в порту Коломны.
«Капитальный ремонт единственного в России медтеплохода „Николай Пирогов“, на котором врачи ежегодно обследуют тысячи жителей удаленных поселений и представителей коренных малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе, запланирован на осень 2026 года. Ожидается, что к этому времени в регион прибудет новое современное медицинское судно», — сообщил ТАСС.
Плавучая поликлиника «Николай Пирогов» курсирует по отдаленным населенным пунктам ХМАО с 1993 года. Это единственное в России речное судно с медицинской лицензией. В ходе капитального ремонта на теплоходе заменят инженерные системы и силовое оборудование энергоустановок, обновят рулевой механизм и корпус.
Новый специализированный теплоход обойдется властям округа в 1,5 млрд рублей. Порт Ханты-Мансийска получит его в сентябре 2025 года.
Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийском автономном округе появится новый теплоход, на котором откроют еще одну плавучую поликлинику. Судно начали строить в Подмосковье в начале октября 2023 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!