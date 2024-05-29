Медицинский теплоход из ХМАО отправят на капремонт

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд назначил наказание участнику драки в клубе Радужного
Суд назначил наказание участнику драки в клубе Радужного Фото:

Медицинский теплоход из ХМАО «Николай Пирогов», который более 30 лет курсирует по рекам округа, планируют отправить на капремонт. Ему на замену прибудет новое современное судно, которое сейчас строят в порту Коломны.

«Капитальный ремонт единственного в России медтеплохода „Николай Пирогов“, на котором врачи ежегодно обследуют тысячи жителей удаленных поселений и представителей коренных малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе, запланирован на осень 2026 года. Ожидается, что к этому времени в регион прибудет новое современное медицинское судно», — сообщил ТАСС.

Плавучая поликлиника «Николай Пирогов» курсирует по отдаленным населенным пунктам ХМАО с 1993 года. Это единственное в России речное судно с медицинской лицензией. В ходе капитального ремонта на теплоходе заменят инженерные системы и силовое оборудование энергоустановок, обновят рулевой механизм и корпус.

Новый специализированный теплоход обойдется властям округа в 1,5 млрд рублей. Порт Ханты-Мансийска получит его в сентябре 2025 года.

Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийском автономном округе появится новый теплоход, на котором откроют еще одну плавучую поликлинику. Судно начали строить в Подмосковье в начале октября 2023 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Медицинский теплоход из ХМАО «Николай Пирогов», который более 30 лет курсирует по рекам округа, планируют отправить на капремонт. Ему на замену прибудет новое современное судно, которое сейчас строят в порту Коломны. «Капитальный ремонт единственного в России медтеплохода „Николай Пирогов“, на котором врачи ежегодно обследуют тысячи жителей удаленных поселений и представителей коренных малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе, запланирован на осень 2026 года. Ожидается, что к этому времени в регион прибудет новое современное медицинское судно», — сообщил ТАСС. Плавучая поликлиника «Николай Пирогов» курсирует по отдаленным населенным пунктам ХМАО с 1993 года. Это единственное в России речное судно с медицинской лицензией. В ходе капитального ремонта на теплоходе заменят инженерные системы и силовое оборудование энергоустановок, обновят рулевой механизм и корпус. Новый специализированный теплоход обойдется властям округа в 1,5 млрд рублей. Порт Ханты-Мансийска получит его в сентябре 2025 года. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийском автономном округе появится новый теплоход, на котором откроют еще одну плавучую поликлинику. Судно начали строить в Подмосковье в начале октября 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...