Уральские фермеры начнут продавать свою продукцию в Китае

29 мая 2024 в 18:20 Размер текста - 17 +

Китайцы часто готовят блюда из свинины Фото: Сергей Русанов Представители агропромышленного комплекса Свердловской области договорились о поставках продуктов питания в Китай. Туда будут возить свинину, курицу, масло. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики региона. «Для сельхозпроизводителей прошедшее в Китае „ЭКСПО“ стало особенным, так как значительную часть экспозиции стенда региона составили продукты питания. Они пользовались невероятной популярностью у местных жителей. Восемь организаций агропромышленного комплекса Свердловской области не только презентовали продукцию, но и достигли договоренностей об ее экспорте в Китай», — сообщила министр агропромышленного комплекса региона Анна Кузнецова. Так, Уральский мясокомбинат «Сибагро» будет продавать в Китае замороженные субпродукты и свинину, популярные у местных жителей, птицефабрика «Рефтинская» — полуфабрикаты из мяса птицы и готовые блюда. Поставками льняного и подсолнечного масла в КНДР займется агрохолдинг «Вега». Как ранее сообщало URA.RU, российско-китайская выставка «ЭКСПО-2024» прошла в Харбине с 17 по 21 мая. Китайцы, заинтересованные уральской продукцией, выстраивались в длинные очереди. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Представители агропромышленного комплекса Свердловской области договорились о поставках продуктов питания в Китай. Туда будут возить свинину, курицу, масло. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики региона. «Для сельхозпроизводителей прошедшее в Китае „ЭКСПО“ стало особенным, так как значительную часть экспозиции стенда региона составили продукты питания. Они пользовались невероятной популярностью у местных жителей. Восемь организаций агропромышленного комплекса Свердловской области не только презентовали продукцию, но и достигли договоренностей об ее экспорте в Китай», — сообщила министр агропромышленного комплекса региона Анна Кузнецова. Так, Уральский мясокомбинат «Сибагро» будет продавать в Китае замороженные субпродукты и свинину, популярные у местных жителей, птицефабрика «Рефтинская» — полуфабрикаты из мяса птицы и готовые блюда. Поставками льняного и подсолнечного масла в КНДР займется агрохолдинг «Вега». Как ранее сообщало URA.RU, российско-китайская выставка «ЭКСПО-2024» прошла в Харбине с 17 по 21 мая. Китайцы, заинтересованные уральской продукцией, выстраивались в длинные очереди.