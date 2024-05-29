Уральские фермеры начнут продавать свою продукцию в Китае

Представители агропромышленного комплекса Свердловской области договорились о поставках продуктов питания в Китай. Туда будут возить свинину, курицу, масло. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики региона.
«Для сельхозпроизводителей прошедшее в Китае „ЭКСПО“ стало особенным, так как значительную часть экспозиции стенда региона составили продукты питания. Они пользовались невероятной популярностью у местных жителей. Восемь организаций агропромышленного комплекса Свердловской области не только презентовали продукцию, но и достигли договоренностей об ее экспорте в Китай», — сообщила министр агропромышленного комплекса региона Анна Кузнецова.
Так, Уральский мясокомбинат «Сибагро» будет продавать в Китае замороженные субпродукты и свинину, популярные у местных жителей, птицефабрика «Рефтинская» — полуфабрикаты из мяса птицы и готовые блюда. Поставками льняного и подсолнечного масла в КНДР займется агрохолдинг «Вега». Как ранее сообщало URA.RU, российско-китайская выставка «ЭКСПО-2024» прошла в Харбине с 17 по 21 мая. Китайцы, заинтересованные уральской продукцией, выстраивались в длинные очереди.
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