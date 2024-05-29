Уральские фермеры начнут продавать свою продукцию в Китае

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Китайская народная республика. КНР.Пермь, китайцы, кнр, китай, азиатская кухня, китайская еда, лапша быстрого приготовления, дошик
Китайцы часто готовят блюда из свинины Фото:

Представители агропромышленного комплекса Свердловской области договорились о поставках продуктов питания в Китай. Туда будут возить свинину, курицу, масло. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики региона.

«Для сельхозпроизводителей прошедшее в Китае „ЭКСПО“ стало особенным, так как значительную часть экспозиции стенда региона составили продукты питания. Они пользовались невероятной популярностью у местных жителей. Восемь организаций агропромышленного комплекса Свердловской области не только презентовали продукцию, но и достигли договоренностей об ее экспорте в Китай», — сообщила министр агропромышленного комплекса региона Анна Кузнецова.

Так, Уральский мясокомбинат «Сибагро» будет продавать в Китае замороженные субпродукты и свинину, популярные у местных жителей, птицефабрика «Рефтинская» — полуфабрикаты из мяса птицы и готовые блюда. Поставками льняного и подсолнечного масла в КНДР займется агрохолдинг «Вега». Как ранее сообщало URA.RU, российско-китайская выставка «ЭКСПО-2024» прошла в Харбине с 17 по 21 мая. Китайцы, заинтересованные уральской продукцией, выстраивались в длинные очереди.

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Представители агропромышленного комплекса Свердловской области договорились о поставках продуктов питания в Китай. Туда будут возить свинину, курицу, масло. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики региона. «Для сельхозпроизводителей прошедшее в Китае „ЭКСПО“ стало особенным, так как значительную часть экспозиции стенда региона составили продукты питания. Они пользовались невероятной популярностью у местных жителей. Восемь организаций агропромышленного комплекса Свердловской области не только презентовали продукцию, но и достигли договоренностей об ее экспорте в Китай», — сообщила министр агропромышленного комплекса региона Анна Кузнецова. Так, Уральский мясокомбинат «Сибагро» будет продавать в Китае замороженные субпродукты и свинину, популярные у местных жителей, птицефабрика «Рефтинская» — полуфабрикаты из мяса птицы и готовые блюда. Поставками льняного и подсолнечного масла в КНДР займется агрохолдинг «Вега». Как ранее сообщало URA.RU, российско-китайская выставка «ЭКСПО-2024» прошла в Харбине с 17 по 21 мая. Китайцы, заинтересованные уральской продукцией, выстраивались в длинные очереди.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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