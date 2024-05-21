Китайцы выстроились в очереди за свердловским мясом на выставке в Харбине

Продукция уральских производителей вызвала ажиотаж среди гостей выставки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уральские производители привезли на восьмую российско-китайскую выставку «ЭКСПО-2024», которая проходит в Харбине с 17 по 21 мая, 45 видов мороженого, а также молоко и мясо. Гости, заинтересованные продукцией, выстроились в огромные очереди, рассказал URA.RU один из участников свердловской делегации, депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер.

«Мы, свердловчане, не понимаем, какой ценностью обладаем. Экологически чистая продукция становится дефицитным товаром, особенно в крупных мегаполисах. А здоровая еда — это долгая и качественная жизнь. Поэтому наши колбасы, паштеты, мороженое, молоко там зашли на „ура“. Китайцы выстраивались в очереди, чтобы попробовать их», — поделился Вегнер.

Как ранее сообщало URA.RU, на свердловском стенде представлены восемь уральских компаний. Среди них «Ирбитский молочный завод», «Хладокомбинат №3», Уральский свинокомплекс «Сибагро», птицефабрика «Рефтинская» и другие. В списке продукции, которой также удивляют китайских гостей, супы быстрого приготовления и консервы.