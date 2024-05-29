Текслер наградил медалями шестерых челябинских депутатов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил медалями за вклад в развитие региона пятерых депутатов Заксобрания. Постановление о награждении опубликовано 29 мая на портале официальных правовых актов.
«За осуществление плодотворной законотворческой, политической и общественной деятельности, принесшей значимые для Челябинской области результаты постановляю наградить медалью „За вклад в развитие Челябинской области Журавлева Александра Леонидовича, Колесникову Лену Рафиковну, Колокольцева Валерия Михайловича, Свеженцева Игоря Николаевича и Урмашова Леонида Владимировича. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию“. — говорится в документе.
Кроме того, «за заслуги в законотворческой деятельности, принесшие значимые для Челябинской области результаты» медалью «За заслуги перед Челябинской областью» II степени награжден депутат Госдумы Олег Голиков. Ранее Текслер наградил медалями «За заслуги перед Челябинской областью своих заместителей Виктора Мамина и Ивана Куцевляка.
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