В Челябинске с января по май 2024 года стоимость квартир в новостройках выросла на 5% до 136 тысяч рублей за квадрат. Жилье на «вторичке» подорожало только на 6% до 103 тысяч рублей за квадратный метр. Замедление роста цен на жилье связано с падением спроса на квартиры, сообщается на портале о недвижимости.
«По итогам первых 5 месяцев 2024 года тренд роста резко замедлился. В Челябинске за период с января по май 2024 года квартиры в новостройках подорожали на 5%, а жилье на вторичном рынке на 6%. Такой медленный рост цен связан с охлаждением спроса на новостройки и на вторичное жилье в Челябинске», — сообщается на портале «Циан для профи».
Как пояснили аналитики, цены на жилье в Челябинске перестали расти из-за снижения спроса на рынке вторичного жилье и новостроек. В свою очередь это связано с ужесточением выдачи льготных кредитов, заградительно высокими ставками для готового жилья, сезонным замедлением на рынке аренды.
Аналитики портала о недвижимости объясняют разницу роста цен в прошлом году и на сегодняшний день в Челябинске тем, что структурная перестройка российской экономики привела к увеличению доходов населения в городе в 2022-2023 годах. В 2023 году сильнее всего подорожало жилье в крупных мегаполисах с развитым промышленным комплексом. В результате спрос на недвижимость в городе резко вырос, а за ним подтянулись и цены.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!