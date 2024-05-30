Стало известно, что сдерживает рост цен на квартиры в Челябинске. Инфографика

В Челябинске после падения спроса снизился рост цен на «вторичку» и новое жилье
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В Челябинске за пять месяцев новое и вторичное жилье подорожало в среднем на 5%, до 136 и 103 тысяч рублей за квадрат
В Челябинске за пять месяцев новое и вторичное жилье подорожало в среднем на 5%, до 136 и 103 тысяч рублей за квадрат Фото:

В Челябинске с января по май 2024 года стоимость квартир в новостройках выросла на 5% до 136 тысяч рублей за квадрат. Жилье на «вторичке» подорожало только на 6% до 103 тысяч рублей за квадратный метр. Замедление роста цен на жилье связано с падением спроса на квартиры, сообщается на портале о недвижимости.

«По итогам первых 5 месяцев 2024 года тренд роста резко замедлился. В Челябинске за период с января по май 2024 года квартиры в новостройках подорожали на 5%, а жилье на вторичном рынке на 6%. Такой медленный рост цен связан с охлаждением спроса на новостройки и на вторичное жилье в Челябинске», — сообщается на портале «Циан для профи».

Как пояснили аналитики, цены на жилье в Челябинске перестали расти из-за снижения спроса на рынке вторичного жилье и новостроек. В свою очередь это связано с ужесточением выдачи льготных кредитов, заградительно высокими ставками для готового жилья, сезонным замедлением на рынке аренды.

Аналитики портала о недвижимости объясняют разницу роста цен в прошлом году и на сегодняшний день в Челябинске тем, что структурная перестройка российской экономики привела к увеличению доходов населения в городе в 2022-2023 годах. В 2023 году сильнее всего подорожало жилье в крупных мегаполисах с развитым промышленным комплексом. В результате спрос на недвижимость в городе резко вырос, а за ним подтянулись и цены.

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В Челябинске с января по май 2024 года стоимость квартир в новостройках выросла на 5% до 136 тысяч рублей за квадрат. Жилье на «вторичке» подорожало только на 6% до 103 тысяч рублей за квадратный метр. Замедление роста цен на жилье связано с падением спроса на квартиры, сообщается на портале о недвижимости. «По итогам первых 5 месяцев 2024 года тренд роста резко замедлился. В Челябинске за период с января по май 2024 года квартиры в новостройках подорожали на 5%, а жилье на вторичном рынке на 6%. Такой медленный рост цен связан с охлаждением спроса на новостройки и на вторичное жилье в Челябинске», — сообщается на портале «Циан для профи». Как пояснили аналитики, цены на жилье в Челябинске перестали расти из-за снижения спроса на рынке вторичного жилье и новостроек. В свою очередь это связано с ужесточением выдачи льготных кредитов, заградительно высокими ставками для готового жилья, сезонным замедлением на рынке аренды. Аналитики портала о недвижимости объясняют разницу роста цен в прошлом году и на сегодняшний день в Челябинске тем, что структурная перестройка российской экономики привела к увеличению доходов населения в городе в 2022-2023 годах. В 2023 году сильнее всего подорожало жилье в крупных мегаполисах с развитым промышленным комплексом. В результате спрос на недвижимость в городе резко вырос, а за ним подтянулись и цены.
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© Служба новостей «URA.RU»
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