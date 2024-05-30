30 мая 2024

Путин оценил идею создания памятника из советских монет к юбилею Победы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания памятника из советских монет в честь героев Великой Отечественной войны. С таким предложением выступил директор благотворительного фонда гражданин Белоруссии Алексей Талай.

«Хорошая идея. Вам спасибо за предложение», — отметил Путин в ответ на инициативу Талая. Об этом пишет РИА Новости. Уточняется, что Талай рассказал о памятнике в Минске, в сплав которого вошло полмиллиона советских монет, предоставленных жителями Белоруссии и России. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его семья также приняли участие в проекте. Талай выразил надежду на создание аналогичного памятника и в Москве. Владимир Путин пообещал предоставить для этого свою монетку.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин поддержал идею создания памятника из советских монет в честь героев Великой Отечественной войны. С таким предложением выступил директор благотворительного фонда гражданин Белоруссии Алексей Талай. «Хорошая идея. Вам спасибо за предложение», — отметил Путин в ответ на инициативу Талая. Об этом пишет РИА Новости. Уточняется, что Талай рассказал о памятнике в Минске, в сплав которого вошло полмиллиона советских монет, предоставленных жителями Белоруссии и России. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его семья также приняли участие в проекте. Талай выразил надежду на создание аналогичного памятника и в Москве. Владимир Путин пообещал предоставить для этого свою монетку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...