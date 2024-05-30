Путин оценил идею создания памятника из советских монет к юбилею Победы

31 мая 2024 в 00:03 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания памятника из советских монет в честь героев Великой Отечественной войны. С таким предложением выступил директор благотворительного фонда гражданин Белоруссии Алексей Талай. «Хорошая идея. Вам спасибо за предложение», — отметил Путин в ответ на инициативу Талая. Об этом пишет РИА Новости. Уточняется, что Талай рассказал о памятнике в Минске, в сплав которого вошло полмиллиона советских монет, предоставленных жителями Белоруссии и России. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его семья также приняли участие в проекте. Талай выразил надежду на создание аналогичного памятника и в Москве. Владимир Путин пообещал предоставить для этого свою монетку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания памятника из советских монет в честь героев Великой Отечественной войны. С таким предложением выступил директор благотворительного фонда гражданин Белоруссии Алексей Талай. «Хорошая идея. Вам спасибо за предложение», — отметил Путин в ответ на инициативу Талая. Об этом пишет РИА Новости. Уточняется, что Талай рассказал о памятнике в Минске, в сплав которого вошло полмиллиона советских монет, предоставленных жителями Белоруссии и России. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его семья также приняли участие в проекте. Талай выразил надежду на создание аналогичного памятника и в Москве. Владимир Путин пообещал предоставить для этого свою монетку.