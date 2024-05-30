Путин оценил идею создания памятника из советских монет к юбилею Победы

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания памятника из советских монет в честь героев Великой Отечественной войны. С таким предложением выступил директор благотворительного фонда гражданин Белоруссии Алексей Талай.
«Хорошая идея. Вам спасибо за предложение», — отметил Путин в ответ на инициативу Талая. Об этом пишет РИА Новости. Уточняется, что Талай рассказал о памятнике в Минске, в сплав которого вошло полмиллиона советских монет, предоставленных жителями Белоруссии и России. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его семья также приняли участие в проекте. Талай выразил надежду на создание аналогичного памятника и в Москве. Владимир Путин пообещал предоставить для этого свою монетку.
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