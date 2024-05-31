В Челябинской области в День защиты детей возможен град

Синоптики не исключают, что в День защиты детей 1 июня в Челябинской области пройдет град. Об этом областная гидрометеослужба сообщила в своем telegram-канале.
«В регионе 1 июня ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +4,+9°, на юге до +14°, днём +19,+24°», — сообщила гидрометеослужба.
В ведомстве напомнили, что в прошлом году 1 июня в регионе стояла аномально жаркая погода. В Челябинске ночью было +23°, днем +30°. А в целом за последние 30 лет тепло и даже жарко в День Защиты Детей было чаще, чем холодно. В 63% случаев среднесуточная температура воздуха была в пределах нормы или выше. В 37% случает было прохладно, из них в 20% даже приводило заморозкам, и повреждениям сельхозкультур (последние случаи в 2016, 2017 и 2018 годах).
В 2007 году в это день отмечался сильный шквалистый ветер — в западных районах порыв ветра достигал 25-30 метров в секунду. Были повреждены кровли 198 жилых домов и производственных помещений, линии электропередачи и водозаборная станция в городе Трехгорном, вырваны с корнем многочисленные деревья, на шесть часов остановлено железнодорожное движение.
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