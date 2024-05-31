Отключение горячей воды связано с опрессовками
В связи с проведением опрессовок в Перми в июне произойдет отключение горячего водоснабжения. Под него попадают более 250 домов. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Т Плюс».
«С 3 июня специалисты „Т Плюс“ приступят к проверке 2056 километров теплосетей. В связи с этим в домах будет отсутствовать горячая вода. Под отключение попадают дома в микрорайонах Островского, Крохалева, Закамск и других», — пояснили в компании.
Список домов, которые останутся без воды с 3 по 7 июня:
- Автозаводская, 2, 3а, 3в, 3е, 3и, 3г, 5, 5а, 6;
- Ардатовская, 36, 38, 40;
- Безымянная, 1;
- Бетонный переулок, 2, 4, 5;
- Д. Гальперина, 1, 2, 3, 6, 7а, 8, 11, 12, 12а, 14, 14а, 17а, 17б, 20;
- Магистральная, 1а, 1б, 3, 4, 11;
- Маршала Рыбалко, 1а, 2а, 81, 85, 85а, 85б, 85в, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 95а, 97, 99, 99а, 99б, 101, 101а, 101б, 103, 103а, 103б, 105, 105а, 106, 107, 107а, 107б, 107в, 109, 109а, 109б, 111, 111а, 113;
- Новоржевская, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46;
- Победы, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 41, 46;
- Правобережная, 3, 12, 18;
- Причальная, 1а, 2, 5, 7, 7а, 9, 11;
- Сивашская, 6, 7, 14, 17;
- Торговая, 11, 20;
- Чебоксарская, 1, 3, 10, 12, 27, 29, 31, 31а;
- Чистопольская, 14, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 29, 31;
- Щигровская, 4, 4а, 10, 18а;
- Лужская, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16;
- Хвойная, 3, 3а, 12, 14;
- Рощинская, 4, 6, 8;
- Яранская, 11;
- Ядринская, 6, 10, 12, 16, 18;
- Уржумская, 2, 3, 4;
- Саянская, 3, 5, 7, 9;
- Сысольская, 1, 3, 5, 5а, 7, 9а;
- Ямпольская, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 14а, 14б, 15.
С 3 по 17 июня:
- Промышленная, 110, 111, 113.
С 5 по 19 июня:
- Мира, 116, 118, 118/1, 120, 122, 122а, 122/1, 122/2, 124, 126, 126а, 128, 130, 132;
- шоссе Космонавтов, 160, 162, 164, 164б, 164в, 166, 166а, 166б, 166в, 166г, 194, 194а, 201, 203, 203а, 205, 207, 209.
С 7 по 21 июня:
- Николая Островского, 46а;
- Тихая, 22, 23;
- Рабоче-Крестьянская, 2, 6, 12, 17, 19, 21;
- Серединная, 2, 3;
- Революции, 7, 9а, 26, 27, 28, 30;
- Газеты «Звезда», 33, 35, 42, 42а;
- Народовольческая, 3, 3а, 4, 23, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 42, 46, 46/3;
- бульвар Гагарина, 26, 28, 28а, 30а, 30б, 32, 32а;
- проспект Комсомольский, 44, 46;
- Николая Краснова, 24, 25, 26;
- Александра Пушкина, 66, 68а, 72, 76;
- Аркадия Швецова, 31а;
- Екатерининская, 74.
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