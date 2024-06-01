На перенесенном из-за теракта концерте «Пикника» усилили меры безопасности

01 июня 2024 в 21:52 Размер текста - 17 +

На перенесенном из-за теракта в Крокусе концерте «Пикника» усилили меры безопасности Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» На концерте рок-группы «Пикник» в «Live Арена» в Москве, перенесенном после теракта в «Крокус сити холле», значительно усилены меры безопасности. Об этом сообщают РИА Новости. «Зрителей просят выбросить все напитки, включая воду, а рюкзаки и большие сумки просканировать», — отмечает издание. Там же сообщили, что вокруг концертного зала усилено присутствие полиции, которая контролирует порядок на входе и по периметру места проведения мероприятия. Концерт группы «Пикник», который изначально должен был состояться 22 марта, был отложен в связи с трагическими событиями в «Крокус сити холле». Группа уже выступила в Санкт-Петербурге 27 марта, посвятив концерт памяти жертв теракта и передав собранные средства пострадавшим и родственникам погибших. Теракт произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». Группа вооруженных людей подъехала к зданию «Крокус Сити Холла» на белом автомобили Renault и ворвалась в концертный зал, открыв огонь по невинным гражданам. В результате трагедии погибли 145 человек и пострадали 550. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На концерте рок-группы «Пикник» в «Live Арена» в Москве, перенесенном после теракта в «Крокус сити холле», значительно усилены меры безопасности. Об этом сообщают РИА Новости. «Зрителей просят выбросить все напитки, включая воду, а рюкзаки и большие сумки просканировать», — отмечает издание. Там же сообщили, что вокруг концертного зала усилено присутствие полиции, которая контролирует порядок на входе и по периметру места проведения мероприятия. Концерт группы «Пикник», который изначально должен был состояться 22 марта, был отложен в связи с трагическими событиями в «Крокус сити холле». Группа уже выступила в Санкт-Петербурге 27 марта, посвятив концерт памяти жертв теракта и передав собранные средства пострадавшим и родственникам погибших. Теракт произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». Группа вооруженных людей подъехала к зданию «Крокус Сити Холла» на белом автомобили Renault и ворвалась в концертный зал, открыв огонь по невинным гражданам. В результате трагедии погибли 145 человек и пострадали 550.