На перенесенном из-за теракта концерте «Пикника» усилили меры безопасности

На концерте рок-группы «Пикник» в «Live Арена» в Москве, перенесенном после теракта в «Крокус сити холле», значительно усилены меры безопасности. Об этом сообщают РИА Новости.
«Зрителей просят выбросить все напитки, включая воду, а рюкзаки и большие сумки просканировать», — отмечает издание. Там же сообщили, что вокруг концертного зала усилено присутствие полиции, которая контролирует порядок на входе и по периметру места проведения мероприятия.
Концерт группы «Пикник», который изначально должен был состояться 22 марта, был отложен в связи с трагическими событиями в «Крокус сити холле». Группа уже выступила в Санкт-Петербурге 27 марта, посвятив концерт памяти жертв теракта и передав собранные средства пострадавшим и родственникам погибших.
Теракт произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». Группа вооруженных людей подъехала к зданию «Крокус Сити Холла» на белом автомобили Renault и ворвалась в концертный зал, открыв огонь по невинным гражданам. В результате трагедии погибли 145 человек и пострадали 550.
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