На перенесенном из-за теракта концерте «Пикника» усилили меры безопасности

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Траурная акция по погибшим в теракте Крокус Сити Холла. Тюмень , акция памяти, траур, возложение цветов, цветы, стихийный мемориал, мемориал, траурная акция
На перенесенном из-за теракта в Крокусе концерте «Пикника» усилили меры безопасности Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

На концерте рок-группы «Пикник» в «Live Арена» в Москве, перенесенном после теракта в «Крокус сити холле», значительно усилены меры безопасности. Об этом сообщают РИА Новости.

«Зрителей просят выбросить все напитки, включая воду, а рюкзаки и большие сумки просканировать», — отмечает издание. Там же сообщили, что вокруг концертного зала усилено присутствие полиции, которая контролирует порядок на входе и по периметру места проведения мероприятия.

Концерт группы «Пикник», который изначально должен был состояться 22 марта, был отложен в связи с трагическими событиями в «Крокус сити холле». Группа уже выступила в Санкт-Петербурге 27 марта, посвятив концерт памяти жертв теракта и передав собранные средства пострадавшим и родственникам погибших.

Теракт произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». Группа вооруженных людей подъехала к зданию «Крокус Сити Холла» на белом автомобили Renault и ворвалась в концертный зал, открыв огонь по невинным гражданам. В результате трагедии погибли 145 человек и пострадали 550.

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На концерте рок-группы «Пикник» в «Live Арена» в Москве, перенесенном после теракта в «Крокус сити холле», значительно усилены меры безопасности. Об этом сообщают РИА Новости. «Зрителей просят выбросить все напитки, включая воду, а рюкзаки и большие сумки просканировать», — отмечает издание. Там же сообщили, что вокруг концертного зала усилено присутствие полиции, которая контролирует порядок на входе и по периметру места проведения мероприятия. Концерт группы «Пикник», который изначально должен был состояться 22 марта, был отложен в связи с трагическими событиями в «Крокус сити холле». Группа уже выступила в Санкт-Петербурге 27 марта, посвятив концерт памяти жертв теракта и передав собранные средства пострадавшим и родственникам погибших. Теракт произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». Группа вооруженных людей подъехала к зданию «Крокус Сити Холла» на белом автомобили Renault и ворвалась в концертный зал, открыв огонь по невинным гражданам. В результате трагедии погибли 145 человек и пострадали 550.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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