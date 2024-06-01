В Перми потеплеет до 29 градусов

Пермяков ждет жаркая погода 3 и 4 июня
В ближайшие дни в Перми воздух прогреется до +29 градусов. Об этом говорится в прогнозе погоды.
«Температура воздуха в Перми днем 3 и 4 июня прогнозируется до +29 градусов. Осадки маловероятны», — указано в прогнозе на портале Gismeteo.
В мае в Перми синоптики зарегистрировали 11 ночей подряд с отрицательной температурой воздуха. Последний раз подобное происходило в 1999 году, когда заморозки стояли 9 ночей.
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