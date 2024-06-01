01 июня 2024
31 мая 2024

В Перми потеплеет до 29 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяков ждет жаркая погода 3 и 4 июня
Пермяков ждет жаркая погода 3 и 4 июня Фото:

В ближайшие дни в Перми воздух прогреется до +29 градусов. Об этом говорится в прогнозе погоды.

«Температура воздуха в Перми днем 3 и 4 июня прогнозируется до +29 градусов. Осадки маловероятны», — указано в прогнозе на портале Gismeteo.

В мае в Перми синоптики зарегистрировали 11 ночей подряд с отрицательной температурой воздуха. Последний раз подобное происходило в 1999 году, когда заморозки стояли 9 ночей.

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В ближайшие дни в Перми воздух прогреется до +29 градусов. Об этом говорится в прогнозе погоды. «Температура воздуха в Перми днем 3 и 4 июня прогнозируется до +29 градусов. Осадки маловероятны», — указано в прогнозе на портале Gismeteo. В мае в Перми синоптики зарегистрировали 11 ночей подряд с отрицательной температурой воздуха. Последний раз подобное происходило в 1999 году, когда заморозки стояли 9 ночей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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